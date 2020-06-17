八達通轉移至Apple Pay　網民指無法領取交通津貼

▲ 有用家反映，昨日是每月領取交通津貼的日子，但八達通轉移Apple Pay後就無法領取公共交通費用補貼計劃。

日前，港人常用的八達通卡終於在iPhone的Apple Pay上正式開通，對一眾果迷來說，絕對是一大喜事。不少人都急不及待將原先的八達通實體卡轉移到 Apple Pay，然而到了每月16日領取交通津貼的日子，就有用家反映，無法領取公共交通費用補貼計劃。'

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▲ 昨日八達通在Facebook發文，提醒大家記得拍卡取回5月未取的交通津貼，卻惹來不少網民留言回應，表示無法領取津貼。（官方Facebook截圖）

昨（16日）日八達通在Facebook發文，提醒大家記得拍卡取回5月未取的交通津貼，卻惹來不少網民留言回應，表示無法領取津貼。網民指，將八達通轉入Apple Pay後，就發現整個5月的八達通消費和交通記錄都消失不見，當交易記錄顯示為零時，變相就等於沒有可領取的交通津貼。

▲ 昨日八達通在Facebook發文，提醒大家記得拍卡取回5月未取的交通津貼，卻惹來不少網民留言回應，表示無法領取津貼。（官方Facebook截圖）

對此，八達通就透過Facebook作出回應，指實體八達通內的公支記共交通開錄及未領取之補貼金額將會轉移至iPhone或Apple Watch內的八達通，客戶可在成功轉移後的下一個月16日起以新的iPhone或Apple Watch內的八達通領取相關的補貼金額。

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意思就是指，5月的交通津貼並非無法領取，不過就要等多一個月才可以一次過領取5月和6月未領取的補貼金額。不過到底是否一個月後，5月的記錄就會重新出現？這個問題就有待跟進。

責任編輯：施雯雯