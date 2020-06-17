【有片睇】日出康城SEA TO SKY　三房示範單位率先睇

長實（01113）今年首個大盤，位於將軍澳日出康城，名為「Sea to Sky」，提供1,422伙單位，實用面積約434至1,077平方呎。樓盤最大賣點是鄰近鐵路站，且靠近海邊。發展商早前開放示範單位，單位以2座50樓H室作藍本，連裝修搭建，實用面積753平方呎，三房連套房及儲物室間隔。

玄關位旁原為儲物室，設計師刻意將儲物室，改造裝身的小天地，方便住戶整理儀容。玄關位另一邊為浴室，以淋浴間設計。

客飯廳採用長形開則，外連露台，間隔好睇實用。其中，客廳擺放了白色梳化及茶几，另有多幅掛畫，感覺高貴。飯廳則配置雲石餐枱，加上特色吊飾，甚有格調。廚房方面，廚櫃以曲尺工作枱設計，提供各項爐具，方便住戶煮食。

睡房方面，兩間客房開則方正，間隔實用。主人套房開則同樣方正，空間感十足。此外，主人套房設有落地衣櫃及梳妝空間，而且設有斜角窗，可以拉闊外望景色。套房浴室配有浴缸，方便住戶浸浴。

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▲ 玄關位旁原為儲物室，設計師刻意將儲物室，改造裝身的小天地。

▲ 客房開則方正，間隔實用。

▲ 客房開則方正，間隔實用。

▲ 套房浴室配有浴缸，方便住戶浸浴。

▲ 廚櫃以曲尺工作枱設計，提供各項爐具。

▲ 客飯廳採用長形開則，間隔好睇實用。

▲ 主人套房開則同樣方正，設有斜角窗，可以拉闊外望景色。