【美國示威】特朗普堅拒解散警隊 「無警察會混亂」

美國反種族歧視的示威浪潮未息,美國總統特朗普周二(16日)簽署改革警隊的行政命令,包括限制警員執法時作出鎖喉行為。但特朗普強調自己強烈反對解散警隊的做法,更指國家如沒有警察將會陷入混亂。

特朗普周二於白宮簽署行政命令,提出多項改革警隊的要求,包括利用聯邦撥款鼓勵警隊在生命未有受到威脅的情況下,不得以鎖喉(chokehold)方式制服疑犯。行政命令更提到,建立數據庫記錄警員過度使用武力的情況,和鼓勵心理專業人員參與處理非暴力案件,例如涉及吸毒者和露宿者的案件。

但特朗普表明反對解散警隊的做法,更指出:

美國人知道真相:沒有警察會出現混亂;沒有法律會出現無政府狀態;沒有安全會出現災難。

(Americans know the truth: Without police, there is chaos. Without law, there is anarchy. And without safety, there is catastrophe.)

特朗普形容,他的行政命令會制定「世上最高最強」(as high and as strong as there is on Earth)的標準,以限制警員使用武力。

但美國民主黨人就認為,特朗普簽署的行政命令,對改善警暴問題的作用不大。美國參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示,特朗普的行政命令過於溫和,無法彌補他多年來的煽動言論。

屬民主黨的美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)則批評,特朗普的行政命令太弱(weak),無法打擊種族歧視和警察暴力的情況。

