【美國示威】特朗普堅拒解散警隊 「無警察會混亂」

上一篇文章
新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日 時間15:00）
美國反種族歧視的示威浪潮未息，美國總統特朗普周二（16日）簽署改革警隊的行政命令，包括限制警員執法時作出鎖喉行為。但特朗普強調自己強烈反對解散警隊的做法，更指國家如沒有警察將會陷入混亂。
特朗普周二於白宮簽署行政命令，提出多項改革警隊的要求，包括利用聯邦撥款鼓勵警隊在生命未有受到威脅的情況下，不得以鎖喉（chokehold）方式制服疑犯。行政命令更提到，建立數據庫記錄警員過度使用武力的情況，和鼓勵心理專業人員參與處理非暴力案件，例如涉及吸毒者和露宿者的案件。
但特朗普表明反對解散警隊的做法，更指出：
美國人知道真相：沒有警察會出現混亂；沒有法律會出現無政府狀態；沒有安全會出現災難。
（Americans know the truth: Without police, there is chaos. Without law, there is anarchy. And without safety, there is catastrophe.）
特朗普形容，他的行政命令會制定「世上最高最強」（as high and as strong as there is on Earth）的標準，以限制警員使用武力。
但美國民主黨人就認為，特朗普簽署的行政命令，對改善警暴問題的作用不大。美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，特朗普的行政命令過於溫和，無法彌補他多年來的煽動言論。
屬民主黨的美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則批評，特朗普的行政命令太弱（weak），無法打擊種族歧視和警察暴力的情況。
責任編輯：何穎兒
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品