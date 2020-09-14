【新股IPO】明源雲909周二招股　入場費16666元（第二版）

▲ 明源雲將於周二起招股。

明源雲 （新上市編號：00909） 計劃發售約3.742億股，集資最多61.7元，招股價介乎15元至16.5元，一手1000股，入場費16666.3元，明源雲將於周二（9月15日）至周五（9月18日）招股，預計9月25日掛牌。聯席保薦人為中金及花旗。明源雲是次引入6位基石投資者，高瓴資本及紅杉資本有份投資。

明源雲主要從事內房軟件解決方案。初步文件顯示，截去年底，按合約價值計，集團的市佔率約24.6%，為行業龍頭。公司於自2003年成立。集團主要為內地地產開發商及其他房地產產業參與者開發ERP（企業資源計劃）解決方案和SaaS（軟件即服務）產品，管理業務流程，包括銷售及營銷、採購、成本管理、項目管理、預算以及房地產資產管理。

公司提供以直銷及通過區域渠道合作夥伴銷售ERP解決方案及SaaS產品。當中，公司的ERP解決方案以收取軟件許可費用、 實施費用以及其他費用賺取收入。

初步文件顯示，截至去年底，ERP的終端集團客戶多達1500名，銷售收入7.54億元（人民幣，下同）；SaaS產品的終端集團客戶多達3600名，銷售收入為5.1億元。截至今年3月底止，集團首季純利按年增85%至1006萬元；收入按年增30%至2.53億元。

公司是次引入多名基石投資者，若以上限價計算，合共認購2.76億美元（約21.5億港元）。基投包括，高瓴資本認購8600萬美元、新加坡政府投資公司（GIC）認購5000萬美元、中國結構調整基金認購5000萬美元、紅杉資本認購3000萬美元、貝萊德基金認購3000萬美元及富達基金認購3000萬美元。

公司集資所得30%將於未來1至5年內進一步升級及增強現有SaaS產品的功能及特性、20%用於未來1至5年內加強尖端技術、10%用於未來1至3年內進一步升級及增強雲端ERP解決方案的功能及特性、10%用於未來1至3年內提高銷售及營銷能力並提升在中國房地產市場參與者中的品牌聲譽、及20%用作選擇性地尋求戰略投資及收購、及10%作營運資金及一般企業用途。

（第二版更新招股日期）

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責任編輯︰謝卓榮