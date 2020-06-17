【遙距上課】微軟推「Teams for Education」　5大功能促混合學習

▲ 全新功能包括將螢幕上可顯示的與會者增加至最多49位、自定背景、課堂洞察和虛擬小組討論室等，惟大多於今年底才能正式使用。

微軟（Microsoft）宣布，Microsoft Teams推出新功能「Teams for Education」，為未來新學年，師生需要適應遙距和面對面上課的混合學習模式做好準備。全新功能包括將螢幕上可顯示的與會者增加至最多49位、自定背景、課堂洞察和虛擬小組討論室等，惟大多於今年底才能正式使用。

Microsoft以問卷調查，訪問近500名教師和教育機構管理層，發現遙距教學工具已得到廣泛使用。六成一受訪者預計下學年會開始混合遙距和面對面授課的模式上課，而近九成（87%） 則希望在實體課室中更常使用科技輔助教學。

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在新的遙距學習模式下，教師必須創作具吸引力的互動教材，並考慮共融性以確保學生可以積極參與。該公司認為，全新「Teams for Education」功能能提高學生的參與度，相關更新包括：

1.支援49位與會者同時現身螢幕中：Teams將對話格擴展到7×7，可同時顯示最多49位與會者，預覽版於本月底面世，並於年底供更多用戶使用。

2.虛擬小組討論室：教師能夠為學生創立虛擬小組討論室，以便學生與小組成員舉行會議或進行小組學習。功能將於年底推出。

3.加強學生參與度：學生可以在虛擬課室裏「舉手」，教師還可查看學生出席報告。年底開始，教師可以使用課堂洞察，以智能數據分析詳細了解學生在課堂上的參與度、提交作業的進度、活動指標和成績等。

4.Meeting Lobby：全新會議選項可以防止學生在無人看管的情況下開始會議，亦允許教師決定誰可以參加會議。

5.自選圖像及自訂學習空間：用戶不時需要與家人共享工作或學習空間，除模糊背景和預先設定背景圖像外，學生和教師還可以自由選擇圖像。

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責任編輯：姚慧儀