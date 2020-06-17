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【騰訊股價】騰訊遊戲擴大人臉識別應用　疑似未成年用戶需驗證

金融經濟 14:05 2020/06/17

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騰訊遊戲宣布正式升級未成年人保護措施，為針對小朋友冒認家長身份繞過監管的問題，擴大人臉識別技術應用，疑似未成年用戶在登錄遊戲及課金時需進行鍳別。

騰訊 （00700） 旗下騰訊遊戲宣布，正式升級未成年人保護措施，對已實名未成年人「限玩，限充，宵禁」基礎上，專門針對小朋友冒認家長身份繞過監管的問題，擴大人臉識別技術應用範圍，對疑似未成年人的用戶進行鍳別。據指，騰訊遊戲會在遊戲登錄和支付時進行人臉識別驗證。

遊戲登錄方面，若發現疑似由未成年人操作成年人帳號，會在登錄遊戲時要求進行人臉識別驗證，與公安權威平台數據比對。拒絕或未通過驗證的用戶，將被納入為未成年人防沉迷監管，平日每天限玩1.5小時，法定節假日則是3小時。

「課金」方面，當疑似由未成年人操作的成年人帳號月充值大於400元時，或用戶出現異常充值行為，例如短時間充值金額激增，會即時被要求進行人臉識別驗證。拒絕或未通過驗證的用戶，則無法繼續充值。

此前，騰訊已基於限制未成年人防沉迷，以旗下大熱遊戲《王者榮耀》及《和平精英》作試點，設遊戲時間限制及「課金」上限。近期，限時「打機」已覆蓋至騰訊遊戲旗下絕大多數手遊。

相關文章：【騰訊股價】未成年人玩《王者榮耀》有時長及課金限制　騰訊股價低開高走

【騰訊股價】騰訊《和平精英》小學生課金4萬　騰訊退足7成

編輯：袁諾曦

香港股票 騰訊控股（00700） 技術應用 騰訊 遊戲
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