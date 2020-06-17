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【滙豐重組】滙豐CEO發內部信：將重啟裁員計劃　擬全球裁減3.5萬人（第二版）

金融經濟 14:51 2020/06/17

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滙豐集團(00005)行政總裁祈耀年發內部電郵，提及集團準備重啟一系列重組計劃。

滙豐集團 （00005） 行政總裁祈耀年（Noel Quinn）發內部電郵，提及集團準備重啟一系列重組計劃，明言「目前是重啟裁員計劃的合適時候」，並預期中期內全球員工人數會由目前的23.5萬人，裁減至接近20萬人，意味全球裁員3.5萬人。

市場關注全球裁員會否涉及香港員工，滙豐發言人回覆查詢時表示，香港仍然是集團增長計劃的核心，會繼續投資及發展亞洲業務。

祈耀年：目前更有必要推行重組計劃

早前滙豐因新冠肺炎疫情，一度叫停裁員計劃。據本網獲得的內部電郵顯示，祈耀年表明，從集團今年第一季業績可見，疫情對未來經濟將會造成重大挑戰，因此2月份所宣布的重組計劃，「目前來說是更有必要進行（even more necessary today）」。

因此他要求集團行政委員重新檢視今年下半年可採取的指施，以確保集團定位準確，並明確表示現正是取消暫停裁員計劃的時候（lift the pause on job losses）。

他強調，理解消息可能引起憂慮及不確定性，但裁員計劃會按個別地區情況而推進。而集團亦會設法重新分配員工，特別是維持凍結大部分對外招聘，但就會盡量從內部調撥員工，以填補空缺。

裁員計劃重啟後，滙豐午後股價轉升0.8%，最新報37.7元，成交4.3億元。

（第二版加入滙豐發言人回應）

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記者：趙穎妍

香港股票 疫情 經濟 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 本地銀行股 滙豐控股（00005） 裁員

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