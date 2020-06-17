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Facebook推出全新親子群組類別

科技 14:02 2020/06/17

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由今日開始，Facebook的群組管理員在選擇親子類別時，就可以開啟專為親子體驗而設的兩項獨特功能，包括匿名帖子和添加新徽章功能。

不少新手媽媽在懷孕後倍感徬徨，通常都會開始上網進行資料搜集，加入不同的「媽媽Group」等Facebook、Whatsapp群組，從中尋找合用的育兒資訊。遇有不明白或不清楚的地方，就可以直接在群組內詢問其他媽媽；閒時又可以參加群組的聯誼活動，互相交流「湊仔」心得、交換購物及着數資訊。但是，當遇到敏感話題或不願公開分享內容時，又可以怎麼辦？

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有見及此，Facebook特意為家長推出全新親子群組類別，由今（17日）日開始，Facebook的群組管理員在選擇親子類別時，就可以開啟專為親子體驗而設的兩項獨特功能。當中包括匿名帖子和添加新徽章功能，讓新手父母在談論個人歷程時，會感到更加輕鬆自在，並可輕易找到重要內容、尋求或與他人分享意見。

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Facebook明白家長希望可以有渠道討論不願公開分享的話題，於是將在親子群組中新增匿名帖子，讓群組成員能夠在不透露身份的情況下發表敏感帖子。例如：分享或聽取與財務問題有關的回應、處理失去孩子的感受等。

此外，Facebook將為親子群組添加新徽章，以便群組成員可以選擇自己在親子歷程中處於哪個階段的身份。徽章身份包括「新手父母」和「準父母」等選項，當父母希望尋找處境相似的人，便可透過徽章輕鬆快速地找到，並與他們建立更緊密的連繫。

責任編輯：施雯雯

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