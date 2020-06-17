【美國疫情】德州確診再新高瀕災難 市長稱很多人仍不肯戴口罩

▲ 【美國疫情】德州新診再新高瀕災難 市長稱仍很多人不肯戴口罩

新型冠狀病毒疫情持續，解封步伐進取的美國德州疫情惡化，確診人數增長再破紀錄。疫情告急，德州多個城市市長稱很多市民不肯戴口罩，促請州長下令要求強制戴口罩，州長發言人反斥地方政府執行防疫措施不力。

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德州疫情嚴峻，周二新增2622宗確診，創新高，入院人數亦增至2518人，較前一日的2326有所增加 。整體而言。自當地開始解封以來，送院人數呈明顯上升趨勢，5月25日送院人數僅得約1500人。

當地9個市長向州長阿博特（Greg Abbott）發聯署信，促請阿博特下令強制戴口罩，信中稱戴口罩已證實是有效預防病毒傳播的方法，但很多人不肯配戴。州政府的指令僅「鼓勵」居民戴口罩，非強制。

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州政府未有回應一眾市長訴求，州長發言人反指摘地方政府執法不嚴，完全沒有動有現有執法機制及實施懲處。

州長阿博特在記者會交代疫情時派定心丸，聲稱沒有原因要憂慮，指入院人數雖然多了，但醫院床位充足。他稱全州僅6.3%床位用於新冠肺炎病人，自3月中以來，床位大增78%，醫療系統有能力應付。

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隨着美國各地陸續解封，疫情惡化的不僅德州，亞利桑那、佛羅里達、俄克拉荷馬、俄勒岡、內華達6個州分，周二確診人數增長統統破紀錄。

其中俄克拉荷馬州尤其危險，因特朗普計劃周六在當地第2大城市塔爾薩（Tulsa）舉行造勢大會，勢吸引大批支持者聚集，為病毒傳播提供理想環境，地方官員非常憂慮。

出於公共衛生考慮，當地有人入稟法院要求禁制造勢大會，但被地方法院駁回，原告一方明言會繼續上訴。

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責任編輯：文青青

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