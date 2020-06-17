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【中印衝突】印度反華小米跌3%　小米在印度手機冠軍寶座要拱手相讓?

金融經濟 18:26 2020/06/17

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印度反華情緒高漲，料影響小米手機在當地銷量。

中國印度爆發歷來最嚴重軍事衝突之一，雙方軍人在邊境加勒萬河谷地區出現大量傷亡，最少20名印度軍人死亡。中印衝突忽然爆發，雖然雙方都堅持官兵沒有開槍，但印度的反華情緒一觸即爆，印度全國貿易商總會（CAIT）再度呼籲全國抵制中國貨。在印度手機市場連錄10季冠軍的中國手機品牌小米 （01810） 股價即挫3.1%，報12.5元。

印度全國貿易商總會於6月10日，即中印邊境衝突發生前，已開始呼籲國民抵制中國貨。總會於周二（16日）公布了新一份包含450種商品的中國貨品替代清單，並再次呼籲國民參與抵制。

印度去年佔小米手機銷量35%

印度的反華情緒高漲，小米作為印度市場的主要手機品牌，自然首當其衝。小米於2019年海外市場收入佔比達44.3%。手機出貨量方面，小米去年全球手機出貨量為1.25億部；其於印度的智能手機出貨量達4360萬部（IDC數據）。換言之，印度市場於佔小米手機出貨量大約35%。

值得注的是，在未發生邊境軍事衝突前，印度反華情緒已在近期不斷升溫，早前印度軟件公司推出一款「Remove China Apps」的應用程式，獲500萬人次下載。惟該款App最終被Google下架。

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香港股票 小米集團－W（01810） 中國 印度 Google 小米 智能手機
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