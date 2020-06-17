【荀工推介】神秘試食員招聘已截止　7850份應徵「轟炸」敘福樓人事部

叙福樓（1978）兩日前開始公開招聘神秘試食員，由於工作要求簡單，只需工作4小時就可領月薪 HK$4000，大批市民聞風而至，申請網站一度因流量太大而出現「死機」，未能進入網站。

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叙福樓（1978）主席兼行政總裁黃傑龍今(17日)在Facebook指神秘試食員招聘已於中午12點截止，兩日48小時內一共收到7850位申請者報名。黃指反應遠超預期，令到「人事部都好頭痕」，不過人事部將據申請人相關經驗及是否酒店業從業員，挑選其中數十位應徵者，於明天及後天進行面試，最多10名的獲聘者會於星期六簽約及獲悉工作細節，最快會在下星期開始上班。

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