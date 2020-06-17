騰訊擬入主愛奇藝 揭資金為何狂炒閱文升一成（訂戶專享） 金融經濟 14:49 2020/06/17 分享： 市傳騰訊 （00700） 擬入主競爭對手視頻串流平台愛奇藝（美：IQ），進一步擴大視頻串流平台優勢。市場憧憬此舉將令騰訊雄霸內地視頻串流平台，配合旗下的網絡閱讀平台閱文 （00772） 產生協同效應，將令其消閒娛樂生態圈更鞏固，有望繼遊戲業務後，成另一項業務增長的新力軍。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享） 2020/06/16 美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享） 港股成交三度起飛 港交所「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 2020/06/15 港股成交三度起飛 港交所「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 【中概股回歸】網易六成股份轉移來港 第一上市還會遠嗎?（訂戶專享） 2020/06/12 【中概股回歸】網易六成股份轉移來港 第一上市還會遠嗎?（訂戶專享） 鮑威爾金句鴿姿畢現 「加息想也沒想過」（訂戶專享） 2020/06/11 鮑威爾金句鴿姿畢現 「加息想也沒想過」（訂戶專享） 【中概股回歸】港交所再撲300元關 中概股成交憧憬有多大?（訂戶專享） 2020/06/10 【中概股回歸】港交所再撲300元關 中概股成交憧憬有多大?（訂戶專享） 閱文集團（00772） 香港股票 騰訊控股（00700） 愛奇藝（美：IQ） 慶餘年 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入