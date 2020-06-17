  • 31°C
香港時間 : 2020617日 (三) 15:52
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

騰訊擬入主愛奇藝 揭資金為何狂炒閱文升一成（訂戶專享）

金融經濟 14:49 2020/06/17

分享：

市傳騰訊 （00700） 擬入主競爭對手視頻串流平台愛奇藝（美：IQ），進一步擴大視頻串流平台優勢。市場憧憬此舉將令騰訊雄霸內地視頻串流平台，配合旗下的網絡閱讀平台閱文 （00772） 產生協同效應，將令其消閒娛樂生態圈更鞏固，有望繼遊戲業務後，成另一項業務增長的新力軍。

...

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享）
2020/06/16
美股散戶人人做股神 小心樂極生悲（訂戶專享）
港股成交三度起飛 港交所「大牛價」不是夢? （訂戶專享）
2020/06/15
港股成交三度起飛 港交所「大牛價」不是夢? （訂戶專享）
【中概股回歸】網易六成股份轉移來港 第一上市還會遠嗎?（訂戶專享）
2020/06/12
【中概股回歸】網易六成股份轉移來港 第一上市還會遠嗎?（訂戶專享）
鮑威爾金句鴿姿畢現 「加息想也沒想過」（訂戶專享）
2020/06/11
鮑威爾金句鴿姿畢現 「加息想也沒想過」（訂戶專享）
【中概股回歸】港交所再撲300元關 中概股成交憧憬有多大?（訂戶專享）
2020/06/10
【中概股回歸】港交所再撲300元關 中概股成交憧憬有多大?（訂戶專享）
閱文集團（00772） 香港股票 騰訊控股（00700） 愛奇藝（美：IQ） 慶餘年

上一篇文章

【滙豐重組】滙豐CEO發內部信：將重啟裁員計劃　擬全球裁減3.5萬人（第二版）

下一篇文章

【新股IPO】內房軟件解決方案龍頭明源雲申請主板上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】港府周五起放寬群組聚集 限聚50人 餐廳可獲豁免限桌（附人數放寬重點表）
【限聚令放寬】港府周五起放寬群組聚集 限聚50人 餐廳可獲豁免限桌（附人數放寬重點表）
【存款收息】 港銀爭吸3個月港元定存 最高存息可享10厘
【存款收息】 港銀爭吸3個月港元定存 最高存息可享10厘
【新股IPO】康基醫療首日招股勁過網易、京東　孖展認購704億元（第二版）
【新股IPO】康基醫療首日招股勁過網易、京東　孖展認購704億元（第二版）
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受網上申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受網上申請　邊間銀行優惠最著數？（不斷更新）
【新股IPO】9618京東超購近178倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】9618京東超購近178倍　1手中籤率10%（附分配結果）
大摩前亞洲主席羅奇：美元崩潰幾乎「無可避免」　或貶值35%
大摩前亞洲主席羅奇：美元崩潰幾乎「無可避免」　或貶值35%