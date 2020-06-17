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北韓若炸開城工業園 南韓即蝕64億

環球社會熱點 17:37 2020/06/17

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若北韓再炸毀南北韓合作的開城工業園區，南韓將再蝕1萬億韓圜（約64億港元）。

南北韓局勢緊張，北韓周二（16日）炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室，已令南韓納稅人的170億韓圜（約1.08億港元）灰飛煙滅，若北韓再炸毀南北韓合作的開城工業園區，南韓將再蝕9000億韓圜（約57.61億港元），連同投資損失，將蝕逾1萬億韓圜（約64億港元）。

韓聯社報道，據開城工業園區韓企協會數據顯示，2016年2月撤離園區時向南韓政府申報的園內資產規模為約9000億韓元（約合57.61億港元），僅包含機械設備等固定資產和成品等流動資產。若計入投資損失，韓企損失規模將超過1萬億韓圜（約64億港元）。

【南北韓關係】料北韓再炸開城工業園 兩韓關係溫度計

專家：北韓感覺被特朗普出賣 向南韓開火逼美國對話

開城工業園區韓企協會表示，雖然南韓政府向有關企業提供5000億韓元（約32億港元）左右的補助，但若不採取其他補救措施，其餘損失只能由企業一力承擔。

開城工業園區在2016年關閉，因南韓政府不滿北韓多次進行核子試驗和發射遠端導彈，指控北韓方可能利用工業園區研發核武，而宣布工業園區停止運作。北韓隨即將園區劃為軍事管制區，並驅逐園區內的所有南韓人員，凍結韓方所有資產。

韓媒：南韓做不成美朝和事佬 疑站邊美國 招北韓報復

【南北韓關係】金正恩一聲令下 南韓萬億投資恐化灰

有企業認為責任不在企業，並針對政府提出訴訟，但訴訟進展緩慢。

記者：葉芷樺

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