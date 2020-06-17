【南北韓關係】料北韓再炸開城工業園 兩韓關係溫度計

▲ 開城工業園區自開業營運起，一直是兩韓關係的溫度計，稍有風吹草動，率先體現在工業園區。

南北韓局勢升溫，北韓周二（16日）炸毀位於開城的兩韓聯絡辦公室，根據北韓金與正早前預告，象徵兩韓和平共榮的開城工業園區或成下一個目標。開城工業園區自開業營運起，一直是兩韓關係的溫度計，稍有風吹草動，率先體現在工業園區。

開城工業園區為南韓於北韓境內營運的工業區，是南韓總統金大中與故北韓領導人金正日在2000年於平壤進行歷史性會晤簽署的南北（兩韓）共同宣言，有份促成的項目。

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南韓企業在工業園區設廠，僱用北韓勞工並向平壤當局支付工資，北韓可賺取外匯，南韓企業可用廉價勞工，原是雙贏計劃，但多年來工業園卻成為兩韓關係的緩衝區。

開城工業園區2007年11月營運，但2008年就因北韓不滿南韓官員就核武發言，要求園區內南韓人全部撤退。

2010年南北韓關係陷入僵局，開城工業園區雖是唯一持續進行的實質合作項目，但仍經常要臨時關閉、撤離人員，影響運作。

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2013年，北韓不滿時任南韓總統朴槿惠評論北韓措施，宣布撤出園區內所有北韓員工，並中止園區內所有商業活動，經過約半年隔空交戰與談判，才在同年9月重開，但仍不時限制雙方人員出入。

2016年，南韓不滿北韓軍事活動不停歇，屢屢進行核武試驗、飛彈試射，憤然宣布暫停開城工業園區營運，並指控北韓很有可能利用開城工業園區資金發展核武。北韓隨即將開城工業園區劃為軍事管制區，部署兵力。

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至文在寅上任後與金正恩在2018年9月簽署的《平壤共同宣言》中，提到恢復開城工業園區營運及開放金剛山觀光等經濟合作，甚至打算將開城工業區打造成跨國企業園區。

記者：葉芷樺