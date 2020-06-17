揭北韓炸自己原因 專家：金正恩感覺被特朗普出賣

南北韓緊張局勢加劇，北韓連日對南韓採取強硬作風，更高調炸毀南北韓聯絡辦公室，又宣布重新駐軍南韓邊境。有國際關係專家分析，美國與北韓的無核化談判陷入僵局，北韓感覺被美國總統特朗普出賣，對南韓態度強硬是為尋求與美國對話的同時，避免與美國直接衝突。

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北韓以何理由炸毀南北韓聯絡辦公室？

北韓周二下午炸毀位於開城工業區的南北韓聯絡辦公室，北韓官媒朝鮮中央電視台指，此舉為迎合民意，要「人渣」及默許「人渣行為」的人付出應有代價。

由於早前南韓脫北者組織派發反北韓傳單，北韓相當不滿，更於6月9日宣布關閉南北韓之間所有通信聯絡渠道。北韓官媒所稱的「人渣」及默許「人渣行為」的人，應分別指控派發傳單者及南韓政府。

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北韓的真正目的是甚麼？

北韓正試圖要美國及南韓作出讓步。前美國國防部長辦公室顧問、國際關係專家傑克遜（Van Jackson）分析，北韓領袖金正恩與美國總統特朗普（Donald Trump）的無核化談判失敗，感覺被對方背叛，而無法透過對話解除對北韓的制裁。

由於新冠疫情限制北韓與中國的貿易往來，加上美國擴大對北韓的制裁，重挫北韓的經濟。分析指，北韓瞄準南韓，是憂慮直接攻擊美國會導致衝突升級，故寧願改向南韓開火。

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北韓為何選擇金與正出面？

北韓同時希望樹立金正恩胞妹金與正的政治權威。傑克遜分析指，金與正多次公開發言批判南韓，正嘗試建立作為政治人物的權威，以向北韓國内的精英階層及崇尚軍國主義者展示實力。

金與正作為金正恩的胞妹，擁有白頭山血統。喬治梅森大學南韓分校學者阿布拉哈米安（Andray Abrahamian）也認為，金與正在這場南北韓危機處於中心地位，正反映北韓正塑造她對外國強硬的形象。

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責任編輯：何穎兒

▲ 北韓高調炸毀南北韓聯絡辦公室，有分析指北韓感覺被美國總統特朗普出賣，對南韓開火是為尋求與美國對話。（資料圖片）