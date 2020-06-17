麥格理首予美團目標價210元

上一篇文章
【酒店寒冬】希爾頓酒店擬裁逾2000員工 延長減薪、休假等安排
麥格理首予美團（03690）目標價210元，評級「跑贏大市」。中石油（00857）亦獲瑞信給予「跑贏大市」評級，目標價由3元升至3.4元。
|券商調整評級及目標價一覽
|2020年06月17日（星期三）
|券商
|股份
|評級
|目標價（港元）
|舊
|新
|舊
|新
|大摩
|新 秀 麗
（01910）
|持有
|增持
|7.8
|13.8
|美銀
|中國金茂
（00817）
|買入
|中性
|6.3
|麥格理
|美團點評-W
（03690）
|跑贏大市
|210
|滙證
|中海油田服務
（02883）
|買入
|7.5
|8.4
|瑞信
|中國石油股份
（00857）
|中性
|跑贏大市
|3
|3.4
|瑞信
|昆侖能源
（00135）
|跑贏大市
|6.5
|8.5
|免責聲明︰本版內容不構成任何投資建議，本版資料力求準確，但作者對全部或任何部分內容的準確性或完整性不會承擔任何責任。投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，縝密行事。如因此招致任何損失，概與作者無關。
=====
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品