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麥格理首予美團目標價210元

金融經濟 12:45 2020/06/17

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麥格理首予美團（03690）目標價210元，評級「跑贏大市」。中石油（00857）亦獲瑞信給予「跑贏大市」評級，目標價由3元升至3.4元。

券商調整評級及目標價一覽
2020年06月17日（星期三）
券商 股份 評級 目標價（港元）
大摩 新 秀 麗
（01910） 		持有 增持 7.8 13.8
美銀 中國金茂
（00817） 		買入 中性 6.3
麥格理 美團點評-W
（03690） 		跑贏大市 210
滙證 中海油田服務
（02883） 		買入 7.5 8.4
瑞信 中國石油股份
（00857） 		中性 跑贏大市 3 3.4
瑞信 昆侖能源
（00135） 		跑贏大市 6.5 8.5
免責聲明︰本版內容不構成任何投資建議，本版資料力求準確，但作者對全部或任何部分內容的準確性或完整性不會承擔任何責任。投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，縝密行事。如因此招致任何損失，概與作者無關。

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