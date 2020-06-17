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【保就業】環境局「綠色就業計劃」　加推大專畢業生資助項目

商業 12:30 2020/06/17

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環境局在「綠色就業計劃」下推出大專畢業生資助項目，資助私人公司聘用應屆畢業生從事與環境保護、生態保育、綠能節能、氣候變化及可持續發展等有關的工作。(資料圖片)

環境局今日（17日）宣布在「綠色就業計劃」下推出大專畢業生資助項目，資助私人公司聘用應屆畢業生從事與環境保護、生態保育、綠能節能、氣候變化及可持續發展等有關的工作。資助項目由環境保護署負責執行，將於6月26日起接受申請。

【保就業】環境局開設逾500個職位　首批下周開始招聘

資助項目在2020／21年度開始推行，涵蓋約200多個職位。 除了薪金資助外，環保署的環境學院亦會與多個專業學會及團體合作，為畢業生提供專業培訓。

環境局發言人表示，「防疫抗疫基金」已預留約2,400萬元推行該項目，為應屆畢業生的僱主提供每月5,610元資助，該筆資助會成為僱主支付予每位符合資格畢業生月薪的一部分，為期18個月。發言人補充，理解疫情影響及經濟下滑令不少公司的業務面對挑戰，期望資助項目能為相關畢業生提供更多的環保就業機會，亦有助環保業界的專業延續性。
 
環保署已委託香港生產力促進局推行此項資助項目，合資格的私人公司將可於相關網頁下載申請表格，連同所需文件，由6月26日起至8月28日遞交申請。

【保就業】敘福樓聘請神秘試食員　每月用餐兩次撰寫試食報告

此外，「綠色就業計劃」涵蓋「EV普及化」、「惜物減廢」及「山海無痕」三個環保工作範疇所開設的逾500個有時限職位，其中逾100個職位已於上月底及本月初展開招聘。已展開招聘的職位包括「EV普及化」下開設的30個項目統籌員（電動車）職位；在「惜物減廢」方面開設的30個項目助理（減廢及回收）和40 個減廢回收環保大使（廚餘）職位；以及「綠在區區」透過其營運機構開設的45個職位，這些職位共收到逾5000個申請。
　　 
為進一步推動「山海無痕」郊遊文化而開設的150個環保大使及50個清潔工人職位，當中約半數已於本月展開首階段招聘。其他職位包括50位生態導賞員及技工、100位參與淨灘活動及宣傳工作的環保大使，以及逾10位減廢回收環保大使，亦會陸續在未來數月進行招聘工作。 

新世界推「虛擬實習」　招募100名大學生實習生

責任編輯：蘇穎琪

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