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【南北韓關係】金正恩一聲令下 南韓萬億投資恐化灰

環球政治 12:29 2020/06/17

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【南北韓關係】金正恩一聲令下 南韓萬億投資恐化灰

南北韓局勢再升溫，北韓炸毀南北韓聯絡辦公室，美媒推測，北韓領袖金正恩不會就此收手，下一步或破壞金剛山觀光區設施。金正恩曾嚴辭批評設施設計不佳，欠美感，沒有民族性。南韓當局對金剛山觀光區設施投資達2兆韓圜，炸毀意味巨額投資灰飛煙滅，無法挽回。

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金剛山觀光區值幾錢？

據韓聯社報道，南韓對有關項目的投資巨大，南韓觀光公社及現代集團等機構的投資總額，達2萬億韓圜（約127億港元），一旦炸毀，所有投資化有烏有。

韓媒報道指，南韓觀光公社當年是向南北韓合作基金貸款興建項目，但項目因政治問題停運多年，收益全無，觀光公社仍須還款數以千億計韓圜。

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【南北韓關係】韓媒：金與正一句話 南韓1億元灰飛煙滅

金剛山在哪裡？

金剛山位於南北韓邊境附近，是北韓第2高山，也是歷史名山，風景優美，且有很多古時遺留下來的佛寺等古建築，在北韓地位僅次於白頭山。

現代集團創辦人鄭夢準曾親自向已故北韓領袖金日成（金正恩爺爺）提出開放金剛山。及至1998年，主張陽光政策的金大中當選南韓總統後，金剛山項目成事。現代峨山集團獲准在當地經營項目50年，直至2052年。

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【南北韓關係】南韓：北韓應為一切後果負責

金剛山觀遊區項目為何停運？

2008年，一名南韓女旅客在金剛山旅遊期間，被北韓士兵射殺，南韓於是暫停讓國民往金剛山旅遊。北韓不滿南韓單方面停止旅遊項目，2010年沒收設施。

不過南韓一方仍抱希望，近年南北韓關係一度好轉，南韓力推重啟項目，但最近朝鮮半鳥局勢再次緊張，美媒分析更認為，設施更有被毀危機。

【南北韓關係】金與正狠批文在寅無恥 南韓：無禮無常識

【南北韓關係】金正恩未炸夠 美媒料再炸金剛山觀光區

責任編輯：文青青

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