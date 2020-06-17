中國印度爆發1962年邊境戰爭以來最嚴重軍事衝突，死傷規模有急劇擴大跡象。印度官方承認，至少20名官兵在中印衝突死亡；印度傳媒則指中國方面傷亡更高，達43人。中印邊境爭議持續多年，但久再未有流血，今次中印衝突傷亡規模之大令人意外之餘，雙方都堅持官兵沒有開槍，令事件更為耐人尋味。

▲ 【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼

中印邊境發生了甚麼？

中印武裝部隊周一（15日）晚在邊境爆發軍事衝突，地點在中國新疆阿克賽欽地區（Aksai Chin），與印度印控克什米爾拉達克地區（Ladakh）之間，加勒萬河（Galwan River）河谷地區。

▲ 今次中印衝突地點：加勒萬河谷（英國廣播公司圖片）

當地地形多為雪山高原，人煙稀少，令外界更難得知衝突細節。但可以肯定的是，這是1962年中國印度邊境戰爭以來，中印最嚴重軍事衝突。

中印衝突傷亡如何？

印度官方初時表示，3名官兵在衝突中陣亡，其後再指有17名危殆人員不治，令死亡人數增至最少20人。

中國方面傷亡情況不明。解放軍西部戰區發言人張水利大校稱，中印兩軍爆發激烈肢體衝突，造成人員傷亡，但未明確交代中方有否損失。《環球時報》總編輯胡錫進則表示，據他了解中國方面亦有傷亡。

印度通訊社Asian News International（ANI）則據稱印方截獲中方通訊指，中國方面有43人死亡及嚴重受傷。

【中印衝突】印度20死 印媒：中國43人傷亡

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中國印度爭甚麼？

土地。中印領土爭議由來已久，要追溯至清朝，涉及地段更相當多而複雜，而爭議種子很大程度上都是由英國人埋下。

中印邊境自古並無明確界線（一些地段至今如此）。英國人百多年前為印度殖民地邊境劃界，將阿克賽欽地區劃入中國，又將中國藏南地區（印度阿魯納恰爾邦，Arunachal）劃予印度，造成既定事實。但中印從未正式承認英國劃界，因而爆發爭議。

今天中印邊境爭議主要分東、中、西三段。東、西段分別是藏南和阿克賽欽地區，兩地面積較大，亦最多出現衝突。相比之下，中段面積小得多，較少成為焦點。

▲ 中印境邊爭議地圖

1962年戰爭發生甚麼？

中印1962年邊境戰爭，可說鞏固了英國人劃界之既定事實。中印互相把摘對方首先跨越實際控制線建立據點，導致戰爭爆發。這場戰爭持續了1個月，戰事集中在阿克賽欽和藏南地區。

中國軍隊當年取得全面勝利，成功守住阿克賽欽，並攻佔印度實控藏南地區。解放軍其後主動撤回實際控制線，戰爭因此沒有造成領土易手，印度戰敗屈辱則成為多年心頭之恨。中印其後嘗試以和平談判解決邊境爭議，但至今無果。

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現在為甚麼又打起來？

中印今次又是互相指摘對方首先挑釁，令衝突爆發，確切導火線外界還無從得知，但中印關係近期確是再趨緊張。

印度近日在拉達克地區修建了一條主要道路，可以迅速調動軍隊，據稱引起中方憂慮。印度去年撤銷印控克什米爾自治權，也推動了局勢緊張。

中印軍隊2017年也曾交手，地點位於靠近不丹、中印沒有邊境爭議的洞朗地區。印軍當時越境侵入中國領土，與解放軍對峙超過70天，原因是印度不滿中國在當地修路，認為對印度構成潛在威脅。中印該次對峙沒有傷亡。

▲ 拉達克地區印度軍隊

沒有開槍都這麼多死傷？

這也是今次中印衝突吊詭之處。

中印雙方至今都強調官兵沒有開槍，是肢體衝突。外界推斷兩軍以棒打、投石等手段互相攻擊。但這些殺傷敵人手法都很費勁，這也證實造成至少20人死亡下，反映了衝突何等激烈，決心何等厲害，事件非比尋常。

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中印會再次爆發戰爭嗎？

機會較微。中印官方雖然互相指摘對方挑起衝突，但從強調沒有開槍可見，雙方都正設法令事件降溫。中印兩軍高層亦正舉行緊急斡旋，努力避免戰爭。

印度近期內外交困，與中國開戰相信是最不想發生的事。印度新冠肺炎疫情未受控，確診人數超過30萬全球第四。印度最近亦與尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦等多個鄰國爆發爭議，國際環境正在轉差。

同樣，中國近期承受外部壓力有所增加，與印度開戰的話一樣不明智。中美角力急劇升溫之餘，新冠肺炎疫情、港區國安法等議題更引起其他西方國家關注，中國需要集中精力的對外方向，無疑不是印度。

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