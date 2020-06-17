  • 30°C
香港時間 : 2020617日 (三) 12:50
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼

環球政治 12:28 2020/06/17

分享：

中國印度爆發1962年邊境戰爭以來最嚴重軍事衝突，死傷規模有急劇擴大跡象。印度官方承認，至少20名官兵在中印衝突死亡；印度傳媒則指中國方面傷亡更高，達43人。中印邊境爭議持續多年，但久再未有流血，今次中印衝突傷亡規模之大令人意外之餘，雙方都堅持官兵沒有開槍，令事件更為耐人尋味。

【中印衝突】死傷規模急劇擴大 「無開槍」發生了甚麼

中印邊境發生了甚麼？

中印武裝部隊周一（15日）晚在邊境爆發軍事衝突，地點在中國新疆阿克賽欽地區（Aksai Chin），與印度印控克什米爾拉達克地區（Ladakh）之間，加勒萬河（Galwan River）河谷地區。

今次中印衝突地點：加勒萬河谷（英國廣播公司圖片）

當地地形多為雪山高原，人煙稀少，令外界更難得知衝突細節。但可以肯定的是，這是1962年中國印度邊境戰爭以來，中印最嚴重軍事衝突。

中印衝突傷亡如何？

印度官方初時表示，3名官兵在衝突中陣亡，其後再指有17名危殆人員不治，令死亡人數增至最少20人。

中國方面傷亡情況不明。解放軍西部戰區發言人張水利大校稱，中印兩軍爆發激烈肢體衝突，造成人員傷亡，但未明確交代中方有否損失。《環球時報》總編輯胡錫進則表示，據他了解中國方面亦有傷亡。

印度通訊社Asian News International（ANI）則據稱印方截獲中方通訊指，中國方面有43人死亡及嚴重受傷。

【中印衝突】印度20死 印媒：中國43人傷亡

中國為何緊抱印度宿敵巴基斯坦 中印關係難好到哪裏

中國印度爭甚麼？

土地。中印領土爭議由來已久，要追溯至清朝，涉及地段更相當多而複雜，而爭議種子很大程度上都是由英國人埋下。

中印邊境自古並無明確界線（一些地段至今如此）。英國人百多年前為印度殖民地邊境劃界，將阿克賽欽地區劃入中國，又將中國藏南地區（印度阿魯納恰爾邦，Arunachal）劃予印度，造成既定事實。但中印從未正式承認英國劃界，因而爆發爭議。

今天中印邊境爭議主要分東、中、西三段。東、西段分別是藏南和阿克賽欽地區，兩地面積較大，亦最多出現衝突。相比之下，中段面積小得多，較少成為焦點。

中印境邊爭議地圖

1962年戰爭發生甚麼？

中印1962年邊境戰爭，可說鞏固了英國人劃界之既定事實。中印互相把摘對方首先跨越實際控制線建立據點，導致戰爭爆發。這場戰爭持續了1個月，戰事集中在阿克賽欽和藏南地區。

中國軍隊當年取得全面勝利，成功守住阿克賽欽，並攻佔印度實控藏南地區。解放軍其後主動撤回實際控制線，戰爭因此沒有造成領土易手，印度戰敗屈辱則成為多年心頭之恨。中印其後嘗試以和平談判解決邊境爭議，但至今無果。

【印度打衛星】成第4個擊毀衛星國家 威懾力直追中美俄

現在為甚麼又打起來？

中印今次又是互相指摘對方首先挑釁，令衝突爆發，確切導火線外界還無從得知，但中印關係近期確是再趨緊張。

印度近日在拉達克地區修建了一條主要道路，可以迅速調動軍隊，據稱引起中方憂慮。印度去年撤銷印控克什米爾自治權，也推動了局勢緊張。

中印軍隊2017年也曾交手，地點位於靠近不丹、中印沒有邊境爭議的洞朗地區。印軍當時越境侵入中國領土，與解放軍對峙超過70天，原因是印度不滿中國在當地修路，認為對印度構成潛在威脅。中印該次對峙沒有傷亡。

拉達克地區印度軍隊

沒有開槍都這麼多死傷？

這也是今次中印衝突吊詭之處。

中印雙方至今都強調官兵沒有開槍，是肢體衝突。外界推斷兩軍以棒打、投石等手段互相攻擊。但這些殺傷敵人手法都很費勁，這也證實造成至少20人死亡下，反映了衝突何等激烈，決心何等厲害，事件非比尋常。

印度「移除中國Apps」過百萬下載 中印邊界矛盾下爆紅

Google下架印度「移除中國Apps」稱違反公司政策

中印會再次爆發戰爭嗎？

機會較微。中印官方雖然互相指摘對方挑起衝突，但從強調沒有開槍可見，雙方都正設法令事件降溫。中印兩軍高層亦正舉行緊急斡旋，努力避免戰爭。

印度近期內外交困，與中國開戰相信是最不想發生的事。印度新冠肺炎疫情未受控，確診人數超過30萬全球第四。印度最近亦與尼泊爾、孟加拉、巴基斯坦等多個鄰國爆發爭議，國際環境正在轉差。

同樣，中國近期承受外部壓力有所增加，與印度開戰的話一樣不明智。中美角力急劇升溫之餘，新冠肺炎疫情、港區國安法等議題更引起其他西方國家關注，中國需要集中精力的對外方向，無疑不是印度。

印度會追上中國嗎？登月任務受挫 但雄心勃勃很進取

【中美角力】蓬佩奧神秘晤楊潔篪 選址夏威夷叫板味濃

【中美5G角力】拆解美國寬禁華為 鋪路美企反攻中國

【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任

【中美角力】全球53地僅3地認為 美國抗疫好過中國

欄名 : 天下了然

相關文章

【中印衝突】印度20死 印媒：中國43人傷亡
今日
【中印衝突】印度20死 印媒：中國43人傷亡
【習近平訪印度】中國為何緊抱印度宿敵巴基斯坦 中印關係難好到哪裏
2019/10/11
【習近平訪印度】中國為何緊抱印度宿敵巴基斯坦 中印關係難好到哪裏
【印度打衛星】成第4個擊毀衛星國家 威懾力直追中美俄
2019/03/27
【印度打衛星】成第4個擊毀衛星國家 威懾力直追中美俄
Google下架印度「移除中國Apps」稱違反公司政策
2020/06/03
Google下架印度「移除中國Apps」稱違反公司政策
印度「移除中國Apps」過百萬下載 中印邊界矛盾下爆紅
2020/06/02
印度「移除中國Apps」過百萬下載 中印邊界矛盾下爆紅

最新專欄文章 更多

【中美5G角力】拆解美國寬禁華為 鋪路美企反攻中國
2020/06/16
【中美5G角力】拆解美國寬禁華為 鋪路美企反攻中國
美國內戰打輸一方反成英雄 種族爭議亂過亂世佳人
2020/06/11
美國內戰打輸一方反成英雄 種族爭議亂過亂世佳人
特朗普再轟世衛 美國倘削一半撥款仍是世界第一
2020/04/08
特朗普再轟世衛 美國倘削一半撥款仍是世界第一
【美股熊市】跌不足20%也算熊 作預測後市武斷
2020/03/16
【美股熊市】跌不足20%也算熊 作預測後市武斷
英超暫停至4月3日 歐聯歐霸下周賽事延遲
2020/03/13
英超暫停至4月3日 歐聯歐霸下周賽事延遲
軍事衝突 地緣政治 外交 中印關係 中國 印度 戰爭 解放軍

上一篇文章

【南北韓關係】金正恩一聲令下 南韓萬億投資恐化灰

下一篇文章

英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任
【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任
【美國疫情】康復者收近千萬震撼帳單 「生存感罪惡」
【美國疫情】康復者收近千萬震撼帳單 「生存感罪惡」
【南北韓關係】南韓統一部：北韓炸毀南北韓聯絡辦公室
【南北韓關係】南韓統一部：北韓炸毀南北韓聯絡辦公室
【中美角力】蓬佩奧神秘晤楊潔篪 選址夏威夷叫板味濃
【中美角力】蓬佩奧神秘晤楊潔篪 選址夏威夷叫板味濃
【南北韓關係】韓媒：金與正一句話 南韓1億元灰飛煙滅
【南北韓關係】韓媒：金與正一句話 南韓1億元灰飛煙滅
【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享）
【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享）