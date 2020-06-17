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【美股期貨】納期重返萬點關口　百勝中國盤前升近9%

金融經濟 20:46 2020/06/17

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【美股期貨】道指期貨跌近150點　地緣政治風險+鮑威爾利淡言論

中印、南北韓等地緣衝突加劇、北京因應新冠肺炎疫情局部封城，再加上聯儲會主席鮑威爾繼續強調經濟復甦的不確定性，美股隔晚造好道指美股3大指數期貨早段向下，惟市場憧憬中美夏威夷會議，美股期貨於亞洲時段午後再轉升。

【20：45】道期盤前繼續升過百點，百勝中國（美：YUMC）傳來港第二上市，其美股盤前升8.8%，報51.42美元。

【18：55】美股三大指數期貨盤前繼續上升，道期暫報26328點，升135點、納期報10015點，升55點。京東（美︰JD）盤前升0.9%，報61.5美元，換算京東港股即約238.3元，暫較富途、輝立、耀才等暗盤價低。

【11年升7倍】納指100首越國指　凸顯傳統經濟股悲哀（訂戶專享）

【16：21】美股期貨升幅進一步擴大，道指期貨升270點，報26463點；標指期貨升23點，報3141點；納指期貨重上10000點，升63點，報10025點。

【16：20】愛奇藝（美：IQ）盤前跌0.8%，報23.89美元。百度否認出售愛奇藝予騰訊 （00700） 。百度App上實名認證為「百度公關總監」的郭鋒回應稱，「大家別亂猜」，並重申愛奇藝為百度內容生態戰略的重要組成部分，百度將一如既往地支持愛奇藝發展。

【16：18】京東 （09618） 明日本港掛牌，京東美股（美︰JD）盤前升1.3%，報61.79美元。

【16：02】市場憧憬中美夏威夷會議，美股期貨升幅擴大，道指期貨升163點，報26356點；標指期貨升19點，報3137點；納指期貨重上10000點，升51點，報10013點。

【14：14】美股期貨齊升，道指期貨轉升9點，報26202點；標指期貨升5點，報3123點；納指期貨升22點，報9983點，再試10000點關口。

【12：09】美股期貨呈個別發展，道指期貨跌98點，報26095點；標指期貨跌3點，報3115點；納指期貨轉升1點，報9962點。

【12：00】道指期貨跌147點，報26046點；標指期貨跌9點，報3109點；納指期貨跌13點，報9948點。

道指隔晚升526點，報26289點，升幅2%；標指升58點，報3124點，升幅1.9%；納指升169點，報9895點，升幅1.7%。

道指升526點港股ADR跌52點　原油價格升逾3%

責任編輯︰梁浩碩

美股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 百勝中國（美：YUMC） 地緣政治 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數 期貨 鮑威爾

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