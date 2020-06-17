大新銀行突破即時信用卡申請批核 兼享升級網購保障

大新銀行有限公司（「本行」）於6月9日宣佈，又一次突破本行信用卡數碼批核服務。繼本行於2018年為首間發卡銀行推出「e直通遙距信用卡申請」及線上身份認證，今次進一步運用大數據分析，推出升級版「e直通遙距信用卡申請」， 讓全新客戶無需遞交文件，將信用卡申請至批核時間縮短至最快約十分鐘。藉著此次服務的提升，本行更創新加入網購的元素，向透過大新手機應用程式「e直通遙距申請」大新ONE+信用卡的全新客戶現提供免費全方位網購保障。本行又特別預設10,000港元的信用卡限額，滿足客戶對無憂和安全的網購體驗之需求。

大新銀行信用卡及銀行業務拓展主管布少敏小姐表示：「我們明白追求簡便無縫數碼銀行服務的客戶，都有經常上網購物的習慣。因此，我們預設10,000港元的即時批核信用額，既平衡網購時信用卡付款安全的憂慮和風險，亦滿足客戶於網購消費所需。我們更貼心為客戶免費提供價值1,800港元的十二個月『e+保』全方位網購保障計劃，針對欺詐網站、送貨延誤、貨物損毀、至退貨等常見的網購問題提供保障。」

持卡客戶日後如需調整信用額，可隨時遞交額外文件申請。而「e+保」全方位網購保障計劃索償次數不限，並可簡易地於網上辦理索償申請。

大新銀行提升「e直通遙距信用卡申請」

兼推全方位網購保障

簡單步驟申請及尊享為網購而設的大新銀行全新信用卡推廣優惠！



簡單3步

「e直通遙距信用卡申請」

1. 輸入簡單個人資料

2. 上載香港身分證

3. 自拍 預設信用額 HK$10,000*

*客戶可隨個人需要，遞交收入及住址證明及以調整信用額。 適用之信用卡1 • 大新ONE+信用卡 經「e直通遙距信用卡申請」尊享優惠2 • 經大新銀行手機應用程式的「e直通遙距信用卡申請」成功申請信用卡，可獲贈額外HK$100現金回贈

• 免費享用「e+保」全方位網購保計劃12個月保障 「e+保」1

全方位網購保計劃 全方位7大網購保障內容：

1. 於欺詐網站交易之財務損失

2. 信用卡被盜用所引致之財務損失

3. 貨品運送延誤於指定日子仍未能送達

4. 送達貨品遭意外損毀

5. 服務供應商倒閉引致未能使用服務之損失

6. 退回次貨之運費賠償

7. 因享用網購餐膳後24小時內食物中毒引致之醫療費

備註：

1. 其他可經「e直通遙距信用卡申請」但未能享獲「e+保」全方位網購保12個月保障計劃之信用卡包括大新英國航空白金卡、大新ANA World萬事達卡、大新Hello Kitty萬事達白金卡及大新APITA UNY卡。詳情請瀏覽 www.dahsing.com/card/one。

2. 以上推廣適用於2020年5月25日至2020年12月1日。

（資料由客戶提供）