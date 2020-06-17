【防疫抗疫基金】的士或紅色小巴司機補貼　今起接受申請

▲ 「防疫抗疫基金」下第二輪向的士或紅色小巴司機提供補貼，亦由今日至9月30日接受申請。(資料圖片)

運輸署今日表示，兩輪「防疫抗疫基金」迄今已向運輸業界發放逾12億元補貼 ，而第二輪向的士或紅色小巴司機提供補貼，亦由今日至9月30日接受申請。

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現適度放寬申請資格

在「防疫抗疫基金」下，政府將為每位合資格的常規的士或紅色小巴司機提供每月6千元的補貼，為期6個月。因應業界意見指部分的士及紅色小巴司機未有及時更換新的司機證，運輸署現適度放寬有關申請資格，除了在今年1月1日至3月31日期間持有有效的的士或公共小巴司機證的司機外，司機如持有舊司機證而在今年4月1日至5月7日期間已更換新的司機證，亦可被接納為符合申請資格。



此外，司機亦須持有今年1月1日至3月31日期間的有效租車協議或聯署聲明，以及今年4月1日至9月30日期間的有效租車協議或聯署聲明。如司機未能提供4月至9月期間的有效租車協議或聯署聲明，亦可申請一筆過7500元的補貼。



當局提醒，合資格的司機必須透過「香港政府一站通」網站提交申請，相關補貼可於收妥申請及完成相關核實程序後的1個月內發放，而首筆補貼可望今個月底前開始發放。

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責任編輯：蘇穎琪