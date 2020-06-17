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【新冠肺炎】北京疑爆第二波疫情　當地機場逾千個航班取消

環球政經 12:12 2020/06/17

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北京市政府於昨（17日）將應急響應級別由3級上調至第2級，及後有多個航班均取消起飛，鐵路又實施免收手續費退票。

內媒報道，北京首都機場今日（17日）進出港航班近半取消，原定今日有833個航班，系統顯示有384存航型取消。當中，國航、海航等多間航空公司均針對進出京航班，為在6月14日前購買機票人士，提供免手續費退票服務。

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據《北京青年報》報道，截至今日9點10分，北京兩個機場合共取消1255個航班，包括615架出港航班，以及640架進港航班。據鐵路部門，自今日（17日）零時起，旅客於6月16日前購買進出北京地區各次列車車票均可辦理退票，並不收取手續費。

此外，北京市亦執行出京管控，境外入京人員全部須集中觀察核酸檢測；中高風險街鄉、新發地市場相關人員禁止出京。必須出京者須持核酸證明。

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撰文 : 成添勇

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