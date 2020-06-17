瑞銀料：內地今季經濟增長2%　環球經濟下季開始復甦

▲ 瑞銀財富管理投資總監亞太區投資主管陳敏蘭料，中國經濟在第3及第4季增長率介乎5%至6%。

新冠肺炎疫情於內地再有多個感染個案，市場憂慮再度爆發第二波疫情，不過瑞銀財富管理亞太區投資總監亞太區投資主管陳敏蘭則持樂觀的態度認為，內地政府應對疫情迅速，同時有財政及貨幣政策助重啟經濟，看好內地經濟在今季有2%增長，第三及第四季就增長率介乎5%至6%。

環球經濟方面，她預計今年第3季經濟開始復蘇，料明年會經濟出現反彈。她續指，雖然今年環球每股盈利將收縮21%，但明年則反彈25%。

早於上月底，「港區國安法」引起市場憂慮，恒指更跌逾1000點。陳敏蘭認為，「港區國安法」長遠而言對香港的有正面的影響，能夠阻止社會動盪。自去年社會事件至今，她表示仍未見到有觸發資金流出本港，又相信香港在未來的日子仍然是國際金融中心扮演重要的角色。

不過她補充，未來仍要視乎國安法如何落實、美國、本地企業、社會及市民的反應而定。

陳敏蘭又提到，出口至美國只佔香港GDP少於0.1%，若美國對香港實施同內地一樣關稅政策，對香港出口影響不大。同時，她又認為，美國作出回應時，需要考慮在香港經營約1300間美國企業的經濟利益。

陳敏蘭又指，環球經濟不穩、香港社會事件等，樓市的交投量有所下跌，料今年本港樓市下跌最多10%。

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責任編輯：謝卓榮