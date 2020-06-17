【南北韓關係】炸樓片段曝光 北韓宣告關係破裂

▲ 北韓勞動黨機關報《勞動新聞》在次日（17日）第二版頭條公開辦公室被轟炸瞬間的6張高清彩色照片，高調宣告南北韓關係破裂，重回原點。

近日南北韓關係急轉直下，北韓周二（16日）炸毀南北韓聯絡辦公室後，北韓勞動黨機關報《勞動新聞》在次日（17日）第二版頭條公開辦公室被轟炸瞬間的6張高清彩色照片，高調宣告南北韓關係破裂，重回原點。

《勞動新聞》刊登勞動黨第一副部長金與正、統一戰線部長張金鐵的演講，以及人民軍總參謀部發言人發表的立場聲明，用大篇幅敘述韓朝關係破裂。

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在《勞動新聞》和朝中社當天公開的照片中，原本樓高四層的辦公室以及樓高15層的開城工業園區綜合支援中心，樓高四層的辦公室被炸毀後成為灰燼，四周煙霧瀰漫。

▲ 《勞動新聞》公開炸毀南北韓聯絡辦公室的照片。

從南韓青瓦臺前一天公開的37秒黑白視頻可見，炸毀辦公室的一刻，白煙四竄，冉冉升起。旁邊較高的綜合支援中心亦受爆炸影響，外牆有剝落下榻跡象，隨即整個區域都被濃煙包圍，只能隱約看到樓頂。

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分析指出，北韓媒體公開聯辦被炸毀前後高清照意在形象地宣告朝韓關係徹底破裂。南北韓聯絡辦公室是韓朝《板門店宣言》最具代表性的成果，北韓炸毀辦公室或意在表明，將南北韓關係重回原點的立場。

記者：葉芷樺