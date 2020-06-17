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【取代Zoom】Google Duo網頁版更新　會議人數上限增至32人

科技 11:25 2020/06/17

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Google Duo日前宣佈，將其群組會議人數上限增至32人，讓用戶可以與更多親友進行面對面的交流。

新冠肺炎疫情未遏，不過部分歐美國家已陸續重啟經濟和放寬防疫措施，同時受惠於疫情，市場對Microsoft、Google和Zoom等視像會議軟件的需求激增。Google Duo日前宣佈，將其群組會議人數上限增至32人，讓用戶可以與更多親友進行面對面的交流，與蘋果的FaceTime競爭加劇。

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一直以來，Google Duo的群組視像通話功能發展相對較慢，在今年三月下旬，其參與人數才從8個升級至12個，為吸納更多新用戶，又在應用中引入新功能，改善家庭之間的溝通。事隔數周，Google Duo再帶來新突破，再將視像通話限制從12個增加至最多可容納32人。雖然對比起Skype支援50人通話仍有一段距離，但是次更新已成功超越WhatsApp的8人通話，與蘋果的FaceTime齊名。

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此外，Google Duo同時為其用戶帶來驚喜，未來幾周內，用戶將可直接從網頁瀏覽器開啟Duo應用，即時發起視像通話。Google Duo目前僅針對iOS和Android設備進行優化更新，而Google Chrome也順理成章成為首個支援該新功能的瀏覽器。但隨着Zoom的私隱安全醜聞愈揭愈多，相信其他市場競爭者均不敢怠慢，紛紛出招應戰，希望加快分食市場大餅。

責任編輯：施雯雯

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