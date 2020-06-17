  • 30°C
香港時間 : 2020617日 (三) 12:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【南北韓關係】金與正狠批文在寅無恥 南韓：無禮無常識

環球社會熱點 11:25 2020/06/17

分享：

【南北韓關係】金與正狠批文在寅無恥 南韓：無禮且缺乏常識

南北韓關係升溫，南北韓聯絡辦公室被北韓炸毀。北韓領袖金正恩的胞妹金與正狠批，南韓總統文在寅日前發表關於《六一五宣言》20周年的演講，稱是一派無恥讕言。青瓦台斥，金與正無禮，而且缺乏常識，重申朝方應為一切後果負責。

【南北韓關係】金正恩未炸夠 美媒料再炸金剛山觀光區

【南北韓關係】北韓駐兵軍事緩衝區 開放禁區讓民眾撒反韓傳單

文在寅周一（15日）發表《六一五宣言》20周年的演講，北韓勞動黨第一副部長金與正周三（17日）發表演說回應，再次譴責脫北者散佈反朝傳單，以及南韓政府默許這個做法。她認為，文在寅應在演講中道歉和反省，並承諾防止類似事件再發生。

金與正表示，文在寅將南北關係升溫緊歸咎外界，揚言朝方不會再同「如此卑鄙」南韓討論雙邊關係。她一再警告，等待南韓的只有後悔和嘆息。

【南北韓關係】南韓統一部：北韓炸毀南北韓聯絡辦公室

【南北韓關係】北韓中午切斷與南韓通信渠道 南韓打電話無人聽？

負責對韓事務的統一戰線部長張金鐵亦稱，日後決不會與南韓交流或合作。

南韓青瓦台國民溝通首席秘書尹道漢回應指，北韓此舉損害兩韓領導人互信基礎，南韓不會坐視不理。他續指，北韓近期一系列言行不會對自身有幫助，朝方應為一切後果負責。

【金正恩露面】韓媒：一個細節 揭金與正成北韓繼任人

【金正恩現身】兩韓開火 南韓：北韓非故意挑釁

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

記者：韓羚

相關文章

【南北韓關係】金正恩未炸夠 美媒料再炸金剛山觀光區
今日
【南北韓關係】金正恩未炸夠 美媒料再炸金剛山觀光區
【港區國安法】歐洲議會草案呼籲就北京制定港區國安法訴諸國際法庭
今日
【港區國安法】歐洲議會草案呼籲就北京制定港區國安法訴諸國際法庭
特朗普：在北約受傷 撤兵逼德國繳足國防費
2020/06/16
特朗普：在北約受傷 撤兵逼德國繳足國防費
【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任
2020/06/16
【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任
【南北韓關係】北韓駐兵軍事緩衝區 開放禁區讓民眾撒反韓傳單
2020/06/16
【南北韓關係】北韓駐兵軍事緩衝區 開放禁區讓民眾撒反韓傳單
政治 地緣政治 文在寅 金正恩 金與正 南北韓關係 北韓 南韓

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月17日 時間12:00）

下一篇文章

【南北韓關係】北韓兵臨南韓城下 距離首爾不足70公里
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任
【中美角力】搞散美利堅 美媒：中國希望特朗普連任
【美國疫情】康復者收近千萬震撼帳單 「生存感罪惡」
【美國疫情】康復者收近千萬震撼帳單 「生存感罪惡」
【南北韓關係】南韓統一部：北韓炸毀南北韓聯絡辦公室
【南北韓關係】南韓統一部：北韓炸毀南北韓聯絡辦公室
【中美角力】蓬佩奧神秘晤楊潔篪 選址夏威夷叫板味濃
【中美角力】蓬佩奧神秘晤楊潔篪 選址夏威夷叫板味濃
【南北韓關係】韓媒：金與正一句話 南韓1億元灰飛煙滅
【南北韓關係】韓媒：金與正一句話 南韓1億元灰飛煙滅
【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享）
【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享）