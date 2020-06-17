【南北韓關係】金與正狠批文在寅無恥 南韓：無禮無常識

▲ 【南北韓關係】金與正狠批文在寅無恥 南韓：無禮且缺乏常識

南北韓關係升溫，南北韓聯絡辦公室被北韓炸毀。北韓領袖金正恩的胞妹金與正狠批，南韓總統文在寅日前發表關於《六一五宣言》20周年的演講，稱是一派無恥讕言。青瓦台斥，金與正無禮，而且缺乏常識，重申朝方應為一切後果負責。

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文在寅周一（15日）發表《六一五宣言》20周年的演講，北韓勞動黨第一副部長金與正周三（17日）發表演說回應，再次譴責脫北者散佈反朝傳單，以及南韓政府默許這個做法。她認為，文在寅應在演講中道歉和反省，並承諾防止類似事件再發生。

金與正表示，文在寅將南北關係升溫緊歸咎外界，揚言朝方不會再同「如此卑鄙」南韓討論雙邊關係。她一再警告，等待南韓的只有後悔和嘆息。

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負責對韓事務的統一戰線部長張金鐵亦稱，日後決不會與南韓交流或合作。

南韓青瓦台國民溝通首席秘書尹道漢回應指，北韓此舉損害兩韓領導人互信基礎，南韓不會坐視不理。他續指，北韓近期一系列言行不會對自身有幫助，朝方應為一切後果負責。

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記者：韓羚