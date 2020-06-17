▲ 【南北韓關係】金正恩未炸夠 美媒料再炸金剛山觀光區

南北韓局勢再次升溫，北韓高調炸毀南北韓聯絡辦公室，引起譁然，外界關注北韓下一步動向。美媒推斷，北韓領袖金正恩勢再有新動作，下一個破壞目標，可能是南韓有份在北韓當地興建的金剛山觀光地區設施。

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彭博社分析推斷，北韓另一攻擊目標，可能是已長期停止運作的金剛山觀光區設施。金剛山觀光區由南韓現代集團與北韓共同開發，項目1998年啟動，有酒店、餐館、購物商場等設施，2010年因為兩韓局勢變化被北韓沒收。

金正恩一直對金剛山觀光區設施抱有不滿情緒，朝中社報道，去年10月，金正恩視察金剛山觀光區後，予以非常差評價，稱設施像災區臨時草棚，建築物絲毫沒有體現民族性，亂七八糟，建築美學落後。

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金正因當時便聲稱，要與南韓一方討論，將一看便令人掃興的南韓設施全部拆掉，新建與金剛山自然景觀相協調的北韓式現代化設施。一直推動重開金剛山觀光區的南韓總統文在寅，據報當時相當錯愕。

北韓周二下午炸毀功能上堪比南韓領事館的南北韓聯絡辦公室，南韓一方態度一如意料溫和，未有太大反應，一向支持陽光政策、支持與朝對話的文在寅，沒有表現出有意回擊的姿態。

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責任編輯：文青青

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▲ 北韓炸毀南北韓聯絡辦公室後，美媒推測，下一個目標是南韓有份出資興建的金剛山觀光區設施。