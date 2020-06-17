【南北韓關係】北韓兵臨南韓城下 距離首爾不足70公里

▲ 北韓官媒朝中社指，北韓會重新駐軍到邊境地區金剛山和開城工業區，更將重啟西海地區軍事演習。

南北韓關係持續緊張，北韓領袖金正恩胞妹金與正授意對南韓採取軍事行動。北韓周二（16日）炸毀象徵雙方溝通的南北韓聯絡辦公室後，北韓官媒朝中社指，北韓會重新駐軍到邊境地區金剛山和開城工業區，更將重啟西海地區軍事演習。

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朝中社報道，北韓會於金剛山及開城工業區部署團級部隊和火力連隊，及重新部署根據兩韓軍事協議撤除的非軍事區哨所。北韓也會增強部署於西南海戰線等全部戰線的炮兵部隊，更將戰線警戒級別升至一號戰鬥級別，並於邊境附近地區重啟各項軍事演習。

北韓重新駐軍的兩個地點都屬邊境地區，與南韓距離非常接近。開城作為邊境城市，距離南韓首都首爾不足70公里。至於金剛山也位於南北韓邊境，距離南韓江原道束草市不足50公里。

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金正恩胞妹兼北韓勞動黨第一副部長金與正，近期對南韓採取強硬作風。金與正本月初發表講話，譴責南韓未對脫北者散發反北韓傳單採取行動，更威脅會關閉南北韓聯絡辦公室，及解除南北韓軍事協議。

有分析指，金剛山和開城工業區過往象徵南北韓和平與合作，北韓高調宣布在此重新部署兵力，上述兩個地區或成為南北韓軍事對立的場所。再加上兩韓軍事協議要求兩國撤除非軍事區哨所，北韓卻宣布重新部署，等同要廢除軍事協議。分析預計北韓警告要部署炮兵部隊並進行射擊訓練，或會引發南北韓軍事衝突。

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責任編輯：何穎兒