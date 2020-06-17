PolyU SPEED 網上職業博覽2020暨事業發展週 為應屆畢業生投身職場作好準備

理大專業進修學院（PolyU SPEED）與理大專業及持續教育學院 （CPCE）學生事務處及CTgoodjobs合作，在網上平台舉辦PolyU SPEED網上職業博覽2020（6月18及19日）暨事業發展週（6月15至19日），為快將畢業的同學提供就業機會，並提升他們的求職能力。

今年的PolyU SPEED職業博覽以「傳承二十．不斷挑戰．探索未來」為主題，獲逾60間公司及企業支持，涵蓋會計、廣告、銀行及金融、工程、健康護理、酒店、資訊科技及物流等超過20個行業。同學可在網上即時與招聘機構代表互動。另外，活動亦會為理大香港專上學院（PolyU HKCC）副學位同學提供升學輔導（包括PolyU SPEED課程諮詢），幫助他們計劃升學。

CPCE是香港最大的自資專上學院之一，旗下的PolyU HKCC及PolyU SPEED共有超過12,000名全日制學生。CPCE院長阮博文教授表示：「我們一直與工商界緊密合作，在課程、科研、學生實習及就業等方面獲得不少本港的知名企業支持，每年的職業博覽更是我們與業界合作的重要活動之一，對同學就業提供很大的幫助。」

PolyU SPEED院長羅文強博士亦表示：「在新冠肺炎疫情的打擊下，本港經濟低迷，我們明白同學對就業前境或會感到非常憂心。有見及此，ECD-WIE (「以工作和教育相結合的模式來完善學生的就業職能」) 辦事處為準備投入職場的同學籌辦網上職業博覽，希望幫助同學找到心儀的工作，並為事業發展定下方向。」

此外，PolyU SPEED亦於事業發展週（6月15至19日）至8月底將舉行一連串就業能力發展工作坊，主題包括資訊科技、個人軟實力，以及職場說話技巧等。

PolyU SPEED 網上就業博覽會 2020暨事業發展週網址：www.ctgoodjobs.hk/events/polyu-speed-career-fair-2020

關於CPCE及PolyU SPEED

專業及持續教育學院（CPCE）於2002年成立，是香港理工大學（PolyU）的自資學院，專責統籌及管理轄下兩個教學單位──香港專上學院（PolyU HKCC）及專業進修學院（PolyU SPEED）的運作和發展，並致力促進兩個單位之間的緊密合作，提供優質教育。

專業進修學院（PolyU SPEED）由香港理工大學（PolyU）於1999年成立。PolyU SPEED提供優質的自資學士學位銜接課程，分為兩年全日制及四年兼讀制，範疇涵蓋商業和其他專業領域。

CPCE網址：www.cpce-polyu.edu.hk

PolyU SPEED網址：www.speed-polyu.edu.hk

(資料由PolyU SPEED提供)