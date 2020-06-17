【新冠肺炎】北京防控調至第2級　全城再實行封閉式管理

北京或爆發第二波疫情，北京市政府在昨日（17日）宣布，將應急響應級別由3級提升至第2級。自上周四（11日）北京新發地食品批發巿場爆出疫情，均屬本地病例，至昨日（16日）北京共106宗確診。北京市政府副秘書長陳蓓表示，所有病例均與新發地農產品市場有關聯，是次疫情初步判斷屬傳播感染和物品污染引起。

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綜合內媒報道，北京市委常委會於昨日召開會議，並製定一連串的防控措施。

對所有與新發地批發市場有密切接觸和關聯的人員進行全面排查、核酸檢測和居家觀察。

對所有農貿市場、餐飲店、食堂等重點場所進行全面防疫檢查、環境消殺和核酸檢測。

對所有小區全面實行嚴格封閉式管理。

對重點區域和重點人群全面進行核酸檢測並擴大檢測範圍。

全面提高各類醫療衛生機構、學校、養老機構、地鐵公交等防控等級。

全面落實重點人員禁止離京的措施。

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此外，北京市內又停止開放籃球、排球、足球等團體性及對抗性運動項目，關閉文化娛樂場所以及地下空間健身場所等。

中國內地有多個省份將對來自北京的人員進行隔離政策。北京市各社區早前亦展開全面「敲門行動」，透過張貼公告、上門詢問、微信等方式聯絡， 排查5月30日以來曾去過新發地農產品批發市場的近20萬人，以社區為單位安排核酸檢測，並進行家居觀察。

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