  • 30°C
香港時間 : 2020617日 (三) 12:49
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】北京防控調至第2級　全城再實行封閉式管理

環球政經 11:48 2020/06/17

分享：

北京或爆發第二波疫情，北京市政府在昨日（17日）宣布，將應急響應級別由3級提升至第2級。自上周四（11日）北京新發地食品批發巿場爆出疫情，均屬本地病例，至昨日（16日）北京共106宗確診。北京市政府副秘書長陳蓓表示，所有病例均與新發地農產品市場有關聯，是次疫情初步判斷屬傳播感染和物品污染引起。

相關文章：【疫情第二波】復課不足一個月 北京中小學今天起停課

相關文章：【北京疫情】北京暫停開放文化娛樂場所　發言人：未完全掌握病毒變異傳播規律

綜合內媒報道，北京市委常委會於昨日召開會議，並製定一連串的防控措施。

  • 對所有與新發地批發市場有密切接觸和關聯的人員進行全面排查、核酸檢測和居家觀察。
  • 對所有農貿市場、餐飲店、食堂等重點場所進行全面防疫檢查、環境消殺和核酸檢測。
  • 對所有小區全面實行嚴格封閉式管理。
  • 對重點區域和重點人群全面進行核酸檢測並擴大檢測範圍。
  • 全面提高各類醫療衛生機構、學校、養老機構、地鐵公交等防控等級。
  • 全面落實重點人員禁止離京的措施。

相關文章：【新冠肺炎】北京4日共增79宗本地確診　全市防控進入「戰時狀態」

此外，北京市內又停止開放籃球、排球、足球等團體性及對抗性運動項目，關閉文化娛樂場所以及地下空間健身場所等。

中國內地有多個省份將對來自北京的人員進行隔離政策。北京市各社區早前亦展開全面「敲門行動」，透過張貼公告、上門詢問、微信等方式聯絡， 排查5月30日以來曾去過新發地農產品批發市場的近20萬人，以社區為單位安排核酸檢測，並進行家居觀察。

#即睇iMoney全新網站【 http://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 成添勇

家居 疫情 運動 運動

上一篇文章

【新冠肺炎】北京疑爆第二波疫情　當地機場逾千個航班取消

下一篇文章

【新股IPO】京東9618公開超購近178倍　一手中籤率僅10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知
沙田第一城三房重現「6球盤」　業主有苦自己知
【King談樓市】King Sir：移民經驗談
【King談樓市】King Sir：移民經驗談
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【派錢1萬】網上銀行登記最快收到錢　4大銀行電子登記步驟
【大行點睇】花旗最新恒指目標見兩萬八　買6隻沽7隻股
【大行點睇】花旗最新恒指目標見兩萬八　買6隻沽7隻股
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票
【荀工推介】月做4個鐘賺$4000月薪　敘福樓請神秘試食員「又食又拎」
【荀工推介】月做4個鐘賺$4000月薪　敘福樓請神秘試食員「又食又拎」