Amazon正研發裝置　用於檢測員工社交距離

新冠肺炎疫情有緩和跡象，全球大部分公司復工，但員工也可以選擇可以遠距完成，不過如果到辦公室上班，又如何採取嚴格的健康和安全措施？電商巨頭Amazon正測試一種可穿戴裝置，並在使用者違反社交距離時，作出通知，以降低其員工感染新冠肺炎的任何風險。

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據CNBC報道，該裝置為透明塑料袖套，附有LED燈光和音頻系統。當佩戴上該裝置的員工之間距離太近時，該裝置便會發出很大的嗶嗶聲，並且出現燈閃爍作通知。到目前為止，Amazon正與日間員工測試此類裝置。據指，Amazon員工可以獲取此裝置及說明書，但公司並沒有強制要求要戴上。

Amazon希望，該技術將幫助員工和團隊在新冠肺炎病毒大流行中「更安全地工作」。公司發言人確認，Amazon的部分倉庫員工開始試戴該裝置。

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