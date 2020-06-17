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Amazon正研發裝置　用於檢測員工社交距離

環球政經 19:46 2020/06/17

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新冠肺炎疫情有緩和跡象，全球大部分公司復工，但員工也可以選擇可以遠距完成，不過如果到辦公室上班，又如何採取嚴格的健康和安全措施？電商巨頭Amazon正測試一種可穿戴裝置，並在使用者違反社交距離時，作出通知，以降低其員工感染新冠肺炎的任何風險。

其他文章：【恐怖包裹】eBay高層不憤被批評　前員工寄曱甴、蜘蛛騷擾博客夫婦

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據CNBC報道，該裝置為透明塑料袖套，附有LED燈光和音頻系統。當佩戴上該裝置的員工之間距離太近時，該裝置便會發出很大的嗶嗶聲，並且出現燈閃爍作通知。到目前為止，Amazon正與日間員工測試此類裝置。據指，Amazon員工可以獲取此裝置及說明書，但公司並沒有強制要求要戴上。

Amazon希望，該技術將幫助員工和團隊在新冠肺炎病毒大流行中「更安全地工作」。公司發言人確認，Amazon的部分倉庫員工開始試戴該裝置。

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撰文 : 成添勇

新冠肺炎 肺炎 Amazon 疫情 新冠肺炎疫情

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