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【新股IPO】京東9618公開超購近178倍　一手中籤率僅10%

股樓投資 10:45 2020/06/17

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明日掛牌的京東(新上市編號：09618），今日公布招股結果，其公開發售部份錄超額認購177.9倍，由於超額認購超過100倍，故令公開招股部份比例由5%增加至12%，認購一手50股，中籤率僅10%，認購40手才穩獲一手；另國際配售部份亦都錄得超購10.35倍。公司原本是次發售1.33億股，當中5%作公開發售公司啟動回撥機制。該股聯席保薦人為美銀證券、瑞銀及中信證券。

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以招股價定價226元計算，預計集資淨額為297.71億元，將用作投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新以進一步提升客戶體驗及提高營運效率；投資一系列關鍵運營系統；投資物流技術及提升整體研發能力。

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撰文 : 張以正

京東（09618） 香港股票 香港交易及結算所有限公司

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