【新股IPO】京東9618公開超購近178倍　一手中籤率僅10%

明日掛牌的京東(新上市編號：09618），今日公布招股結果，其公開發售部份錄超額認購177.9倍，由於超額認購超過100倍，故令公開招股部份比例由5%增加至12%，認購一手50股，中籤率僅10%，認購40手才穩獲一手；另國際配售部份亦都錄得超購10.35倍。公司原本是次發售1.33億股，當中5%作公開發售公司啟動回撥機制。該股聯席保薦人為美銀證券、瑞銀及中信證券。

相關新聞 【京東IPO】認購9618京東前 不可不知的5件事

相關新聞 【京東IPO】連《愛回家》"送水輝" 都抽

以招股價定價226元計算，預計集資淨額為297.71億元，將用作投資以供應鏈為基礎的關鍵技術創新以進一步提升客戶體驗及提高營運效率；投資一系列關鍵運營系統；投資物流技術及提升整體研發能力。

相關新聞 【京東IPO】草根出身創辦9618京東 劉強東身家逾860億

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！