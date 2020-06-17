【趣話財經】內地5G用戶數超過5G手機出貨量　內媒：有人「被5G了」

內媒今日爆單趣聞，原來內地3大電訊商公布5G用戶人數，比起官方統計的多出好多。不過咁都未止，3大電訊商的5G用戶數原來仲多過總5G手機出貨量。究竟條5G用戶數係點計出黎？

首先，據中國信通院的數據，2020年1月至4月，國內市場5G手機銷量為3,044萬部。而2019年，國內5G手機數量為1,376萬部。即相加後，截止4月底，國內市場5G手機應大概為4,420萬部。

再睇電訊商數據，中國移動（00941）數據顯示，截至4月底，中國移動5G套餐用戶數為4,374萬戶。中電信（00728）5G套餐用戶為2,170萬戶。中聯通（00762）就暫時沒有單獨披露5G用戶數據。不過剩係將中移動及中電信相加，5G套餐用戶數已經超過6500萬戶。

究竟點解會咁？內媒就分析可能有幾個原因。第一個可能性就是用戶在使用4G手機，但講買了5G套餐不過，目前5G套餐價格偏高，大部分套餐5G流量單價也超過4G流量單價，如果不用5G手機，即使買了5G套餐亦都冇用，所以就算有用戶咁做但應該都唔多。

另一個可能就是有5G手機用戶用了雙卡雙待，兩個號碼均使用了5G套餐，所以就一部機有兩個5G plan。

而內媒就猜測仲有一個可能，就是「用過5G終端就算是5G用戶」。中國電信就曾回覆查詢指，有客戶旗下號碼曾用過幾天的5G手機，雖然依然是用4G套餐，但就被默認為5G用戶。即是話借人5G手機用一陣，就會「被5G」，自動升級做5G客戶。