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【美國疫情】力爭明年1月上市新冠疫苗　美官員透露：「為窮人免費提供」

環球政經 12:55 2020/06/17

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全美50州經濟逐步重啓，再加上反種族歧視示威潮持續，美國新冠疫情有2次爆發跡象。美國衛生及公共服務部（HHS）本周二（16日）指出，為盡快取得有效的疫苗，此前大舉投資14項疫苗開發計畫，最近則收窄投資計劃，將資金押注在其中7項更有希望的計畫。

根據路透報導，美國政府將於明年1月正式推出新冠疫苗，並希望推出之後，能讓許多美國公民免費取得疫苗。路透援引政府官員稱，對於很多無法承擔疫苗費用的美國人，「政府將免費提供疫苗」。該名官員亦表示，政府會和多家保險公司保持合作，相信美國人注射疫苗無須額外增加保費。

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根據較早前報導，美國政府已經向3個新冠疫苗研發項目額外支援逾20億美元，確保對方一旦研發出疫苗後，可以取得大批量供應，上述三個項目包括Moderna、AstraZeneca與強生；另外向製藥廠默沙東（Merck）與賽諾菲（Sanofi）各自提供逾3,000萬美元支援。

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