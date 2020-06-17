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Uniqlo功能衣料做口罩 今周五日本發售 幾多錢?有咩色?有冇碼?

環球政經 16:36 2020/06/17

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日本迅銷旗下品牌Uniqlo於周一(15日)宣布, 於今周五(19日)發售可重用布口罩AIRism Mask,其官網及全日本的門店都有出售,但暫時未有公布網店於周五何時開始發售，當日亦為該公司於東京銀座新旗艦店開業日,該公司正慶祝36周年舉行感謝祭。

據報導, 口罩AIRism布料吸濕及快乾, 而且質料輕, 該公司用AIRism做內衣、運動衣等, 其口號是穿上一層「讓人涼快的一層空氣」(a layer of AIR to keep you cool),成為招牌貨之一。而用AIRism做的口罩有三層, 稱適合任何季節配載, 包括可阻截UV 90%、細菌過濾率達99%等, 可水洗及重用,中間的濾布可洗超過20次。定價方面每包(3個)售990日元(約72港元、每個約24港元)。有大中細三個碼, 細碼適合小童, 顏色則只有白色。

日本於2月時因新冠肺炎疫情爆發,國內口罩短缺,出現太多人網上搶購口罩令系統負荷不了,例如家電生產商聲寶(Sharp)在其網店發售口罩,出現很多買家不能進入系統,還影響到公司的雲端服務,令依靠雲端連接家電的物聯網系統也受影響; 賣運動用品的美津濃(Mizuno)5月時也因出售布製口罩而令電腦系統出現問題。

 

 

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撰文 : 高富健

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