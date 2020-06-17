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【疫情第二波】復課不足一個月 北京中小學今天起停課

環球政經 09:37 2020/06/17

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上周四（11日）北京新發地食品批發巿場爆出疫情，其中兩名確診屬肉類食品綜合研究中心員工，二人到過北京多個食品批發巿場，北京所有生鮮食品要排查。至昨日（16日）北京已有106宗確診，而且屬本地病例，令人擔心疫情第二波來襲。繼早前宣布北京「以進入戰時狀態」應對疫情後，落令全國地方官員「切不可有任何麻痹思想、厭戰情緒、僥倖心理、鬆勁心態。」

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北京多個批發巿場已暫停營業，北京市的應急響應級別由三級上調至二級，今天（17日）北京所有幼稚園、中小學各年級即停課，恢復網上上課。上月5月中北京中小學停學多月、陸續復課後，不足一個月又再因疫情停課。

此外，嚴控進出北京人流，入京全要做檢疫核酸檢測。而新發地批發巿場有關人員更禁止離京，部份被列入中高風險街道，外人及車輛禁止進入，區內的小區鄉村全部要實施全封閉管理。

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撰文 : 高富健

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