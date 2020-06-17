【港股市況】恒生指數高開19點　美團點評升逾1%續創新高（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期跌約45點 道指期貨跌64點（不斷更新）

美股上升，有指華府擬推出1萬億美元基建大計，加上美國5月零售銷售升17.7%，惟聯儲局主席鮑威爾慎對經濟言論遏抑大市升勢，道指升526點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開52點，恒指料開報24286點。

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【09：45】大市再度轉升約60點，重上24400點水平。

【09：43】山東黃金 （01787） 跌近4%，成交17.5億元。據《路透》報道，加拿大金礦集團巴力克（Barrick Gold）周二披露，以每股20.5元出售所持有山東黃金大部分股份，共計7926.88萬股，套現約16.25億元（2.1億美元）；每股作價較昨日收市價22.05元，折讓7.03%。

【09：36】滙豐 （00005） 跌0.8%，騰訊 （00700） 升0.2%；友邦 （01299） 升0.8%；港交所 （00388） 跌0.5%；中移動 （00941） 跌1%。

【09：35】恒大健康 （00708） 破頂高見12.5元後，回吐近3%。

【09：32】港股早段倒跌近100點，最新報24257點，跌86點。

【09：20】恒指高開19點，開報24363點。美團 （03690） 升1.5%，開報174.5元續創新高，港交所 （00388） 升1.1%，開報299元再上試300元大關。

【09：13】即月期指開報24317點，跌38點或0.2%。

【08：47】恒指黑期跌約45點，報24325點，道指期貨跌64點，報26129點。

【08：25】滙豐 （00005） 早前表態支持「港區國安法」引發爭議，滙豐環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett為對華立場辨護，試圖安撫客戶及員工，並重申滙豐支持「港區國安法」的立場。

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【07：30】京東 （09618） 每股226元定價，公開發售部分超額認購177.9倍，1手中籤率為10%。

京東公開發售部分超額認購177.9倍，香港公開發售的發售股份最終數目增至1596萬股發售股份，佔全球發售（超額配股權行使前）初步可供認購發售股份總數的12%；國際配售部分超額認購10.35倍。

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【07：10】道指一度升逾800點，收復26000點大關，最終升526點，報26289點，升幅2%；標指升58點，報3124點，升幅1.9%；納指升169點，報9895點，升幅1.7%。

港股ADR收報24292點，跌52點；恒指夜期收報24286點，跌69點，低水58點，成交39,387張。

道指升526點港股ADR跌52點 原油價格升逾3%

【06：35】港滙強勢，再觸發7.75港元強方兌換保證，金管局今晨以港元承接2.88億美元沽盤，向市場注資22.32億港元，銀行體系結餘將增至1257.6億元。

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責任編輯︰梁浩碩