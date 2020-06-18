【恒指夜期】恒指夜期跌幅收窄至21點　京東外圍換算本港價衝上240元關（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑期跌約45點 道指期貨跌64點（不斷更新）

恒指日間交易時段隨外圍走高，市場亦正憧憬中美夏威夷會議出現進展，緩解兩國緊張關係，助美股期指盤前走高。不過，恒指夜期走勢明顯落報，暫時有所回吐，意味港股大市短期或延續期間上落格局，25000點大關仍是主要阻力。

【01：35】恒指夜期跌幅收窄，報24381點，跌21點，低水100點。京東報62.14美元，換算港股價報240.8元。

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【22：40】美股倒跌，恒指夜期報62點，低水141點，報24340點。京東未見進一步攀升，暫報61.67美元，換算在港股價約239元。

【21：45】京東報61.86美元，折算港股239.71港元，較IPO價高6.1%。夜期跌34點，道指升5點。

【21：30】美股道指開市微彈約42點，恒指夜期跌勢加深，報24277點，跌125點，低水204點。

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【21：04】美股開市前約半小時，恒指夜期報24316點，跌86點，低水165點。

【20：24】道指期貨升165點，夜期跌50點。

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【18：41】美股期指盤前走高，惟恒指夜期則走勢偏弱，報24327點，跌75點，低水154點。

【17：19】恒指夜期開報24380點，最新報24330點，跌72點或0.3%，低水151點。

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【16：43】恒指黑期跌約50點，報24432點；道指期貨升逾200點，報26449點，升256點。

【16：16】京東 （09618） 暗盤，綜合各暗盤交易場，於富途暗盤交易場，京東現報243元，較招股價226元高7.5%，一手（50股）帳面賺850元。

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美股上升，有指華府擬推出1萬億美元基建大計，加上美國5月零售銷售升17.7%，惟聯儲局主席鮑威爾慎對經濟言論遏抑大市升勢，道指升526點。恒生指數高開19點，開報24363點，早段走勢反覆先跌交替欠缺方向，尾市升幅擴大曾至近200點，恒生指數最終收報24481點，升137點。

【16：09】恒指收報24481點，升137點。國指收報9909點，升42點。主板成交1042億元。滙豐 （00005） 將重啟裁員計劃，股價升0.8%，收報37.7元；618購物節前夕，阿里巴巴 （09988） 升2.2%，收報217.8元。

【16：00】恒指U盤前升147點，報24492點。

【15：39】報道指百勝中國接觸投行，尋求在港二次上市。港交所 （00388） 逆市偏軟，跌0.6%。

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【15：34】市場憧憬中美夏威夷會議，大市升幅擴大至近200點，重上24500點水平。

美國國務卿蓬佩奧計劃與中共中央外事工作領導小組辦公室主任楊潔篪，周三（17日）將在夏威夷一個美軍基地會晤。外界預料，兩人可能討論應對新型冠狀病毒疫情、軍備控制、香港、台灣及北韓等問題，而是次會晤，旨在穩定雙邊局勢，防範中美關係滑向更危險境地。

【15：30】港股尾市升約140點，至24480點水平。

【15：12】滙豐 （00005） 升幅擴大至1.1%，高見37.85元。

【15：01】康華醫療 （03689） 午後升42%，高見4元，成交28.5萬元。

【14：30】上證升0.1%；深證升近0.2%；創業板指升近0.2%。

【14：49】體育用品股向下，李寧 （02331） 跌3.2%，安踏 （02020） 跌0.2%；361度 （01361） 跌近1%。

【14：25】美股3大期貨轉升，道指期貨升9點，報26202點。

【14：13】大市午後轉升百點，重上24400點水平。滙豐 （00005） 升0.8%；騰訊 （00700） 升0.6%；友邦 （01299） 升1%。

【14：06】除滙豐 （00005） 外，騰訊 （00700） 股價亦向好，升0.3%，重上450元。

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【14：05】滙豐 （00005） 帶領下，大市升約30點，上試24400點水平。

【14：03】滙豐 （00005） 轉升0.3%。滙豐行政總裁祈耀年發內部電郵，提及集團準備重啟一系列重組計劃，並預期中期全球員工人數會裁減至接近20萬人，相當於裁員3.5萬人。

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【13：33】港股午後續反覆欠方向，大市再轉升。

【13：32】618購物節前夕，阿里巴巴 （09988） 股價造好，升2%高見218元。

【13：13】經營Kappa品牌的中動向 （03818） 績後跌逾4%，低見0.63元。中動向全年純利3.7億元人民幣，按年跌14.7%，派末期息0.91分人民幣，特別股息1.84分人民幣，全年共派息4.36分人民幣。

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【13：08】大市突跌近百點，跌至24250點水平。港交所 （00388） 跌1.2%；騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 跌0.5%。

【13：05】本港地產股向上，恒地 （00012） 升0.7%；新地 （00016） 升1.3%；新世界 （00017） 升0.4%；信置 （00083） 升0.8%；長實 （01113） 升0.6%。

【13：03】友邦 （01299） 撐市，股價升1.2%，高見72元。

【13：00】港股午後初段靠穩升約10點，恒指最新報24343點，升9點。

【12：40】創維 （00751） 中午公布短暫停牌，待刊內幕消息。創維停牌前報2.12元升3.9%。

【12：00】恒指欠方向，恒生指數半日跌6點，中午收報24337點。國指中午收報9853點，跌13點。主板成交561億元。美團點評 （03690） 高見175.9元創新高後，倒跌0.7%，半日收報170.8元；中芯 （00981） 破頂升2.1%，高見22.5元，中午收報21.8元；中印衝突，小米 （01810） 跌3.1%，中午收報12.5元。

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【11：52】港股中午收市前升不足1點，繼續好淡爭持欠方向。

【11：39】小米 （01810） 跌幅擴大至3%，低見12.38元。印度為小米的重要海外市場，中印衝突下，小米隨時成為受累股。

【10：57】大市再轉升，恒生指數升約5點，報24349點。

【10：41】美團點評 （03690） 今早高見175.9元創新高後，股價回吐2%，低見168.2元。

【10：37】會德豐 （00020） 通過私有化，股價跌0.4%；九倉置業 （01997） 跌3.2%，低見34.55元。今年2月，會德豐大股東吳光正宣布將透過現金加實物分派協議，將會德豐私有化，股東每持有1股會德豐，將獲分派1股九龍倉 （00004） 及1股九置，再加上現金代價股份12元。

【10：36】道指期貨跌162點，報26031點。

【10：33】大市再轉跌逾100點，跌至24200點水平。滙豐 （00005） 跌1.2%，再次跌穿37元水平；騰訊 （00700） 跌0.4%；港交所 （00388） 跌0.8%。

【10：26】北京上調疫情防控措施，線上教育股新東方在線 （01797） 有追捧，股價逆市升半成。

【10：18】北京新冠肺炎疫情升溫，疫情影響下北京機場進出航班大幅下降。北京首都機場 （00694） 跌2.5%；南航 （01055） 跌1.6%；東航 （00670） 跌1.3%；國航 （00753） 跌1.4%。

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【10：06】閱文 （00772） 股價升一成，高見49.7元。摩通上調閱文目標價約58%至38元，評級由減持升至中性。

【09：56】大家樂 （00341） 獲麥格理上調目標價至18元，股價升7%，高見16.06元；大快活 （00052） 升3.1%，高見17.22元；太興 （06811） 升0.7%，高見1.37元。

【09：56】小米 （01810） 股價逆市向下，跌逾2%，低見12.58元。

【09：54】中國金屬利用 （01636） 反彈4成，高見0.77元。中國金屬利用公布，執行董事兼主席俞建秋告知，按《證券及期貨條例（第571章）》第XV部，他被視為擁有權益之小部分股票存放於設有保證金融資的證券交易帳戶內被部分股票經紀在市場強制出售，惟未有披露所涉股份數量。

【09：52】東方匯財證券 （08001） 昨日曾急飈10倍，今早再升6成，高見0.47元。

【09：50】ATM 3股造好，阿里巴巴 （09988） 升2.1%，高見218元；騰訊 （00700） 升1%，高見453.6元；美團點評（003690）升1.5%，破頂高見175.9元。

【09：46】國藥 （01099） 升逾12%，高見21.35元。消息面上，中國生物新冠滅活疫苗Ⅰ/Ⅱ期臨床研究揭盲，疫苗接種後安全性好，無一例嚴重不良反應。研製疫苗的武漢生物製品研究所由中國生物技術股份有限公司100%持股，國藥集團為中國生物的大股東。

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【09：45】大市再度轉升約60點，重上24400點水平。

【09：43】山東黃金 （01787） 跌近4%，成交17.5億元。據《路透》報道，加拿大金礦集團巴力克（Barrick Gold）周二披露，以每股20.5元出售所持有山東黃金大部分股份，共計7926.88萬股，套現約16.25億元（2.1億美元）；每股作價較昨日收市價22.05元，折讓7.03%。

【09：36】滙豐 （00005） 跌0.8%，騰訊 （00700） 升0.2%；友邦 （01299） 升0.8%；港交所 （00388） 跌0.5%；中移動 （00941） 跌1%。

【09：35】恒大健康 （00708） 破頂高見12.5元後，回吐近3%。

【09：32】港股早段倒跌近100點，最新報24257點，跌86點。

【09：20】恒指高開19點，開報24363點。美團 （03690） 升1.5%，開報174.5元續創新高，港交所 （00388） 升1.1%，開報299元再上試300元大關。

【09：13】即月期指開報24317點，跌38點或0.2%。

【08：47】恒指黑期跌約45點，報24325點，道指期貨跌64點，報26129點。

【08：25】滙豐 （00005） 早前表態支持「港區國安法」引發爭議，滙豐環球銀行及資本市場聯席主管Greg Guyett為對華立場辨護，試圖安撫客戶及員工，並重申滙豐支持「港區國安法」的立場。

【港區國安法】滙豐高層試圖解畫 重申支持立法

【07：30】京東 （09618） 每股226元定價，公開發售部分超額認購177.9倍，1手中籤率為10%。

京東公開發售部分超額認購177.9倍，香港公開發售的發售股份最終數目增至1596萬股發售股份，佔全球發售（超額配股權行使前）初步可供認購發售股份總數的12%；國際配售部分超額認購10.35倍。

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【07：10】道指一度升逾800點，收復26000點大關，最終升526點，報26289點，升幅2%；標指升58點，報3124點，升幅1.9%；納指升169點，報9895點，升幅1.7%。

港股ADR收報24292點，跌52點；恒指夜期收報24286點，跌69點，低水58點，成交39,387張。

道指升526點港股ADR跌52點 原油價格升逾3%

【06：35】港滙強勢，再觸發7.75港元強方兌換保證，金管局今晨以港元承接2.88億美元沽盤，向市場注資22.32億港元，銀行體系結餘將增至1257.6億元。

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責任編輯︰梁浩碩