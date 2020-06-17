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道指升526點港股ADR跌52點　原油價格升逾3%

金融經濟 07:10 2020/06/17

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道指升526點港股ADR跌52點　原油價格升逾3%

道指升526點
美股上升，有指華府擬推出1萬億美元基建大計，加上美國5月零售銷售升17.7%，道指一度升逾800點，收復26000點大關，惟聯儲局主席鮑威爾慎對經濟言論遏抑大市升勢，道指最終升526點，報26289點，升幅2%；標指升58點，報3124點，升幅1.9%；納指升169點，報9895點，升幅1.7%。

港股ADR跌52點
港股ADR收報24292點，跌52點；恒指夜期收報24286點，跌69點，低水58點，成交39,387張。

原油價格升逾3%
原油價格上升，因應原油消耗量於應對疫情封鎖措施期間高於預期，國際能源署上調今年石油需求預測至每日9170萬桶，紐約期油收報38.38美元，升1.26美元或3.4%；布蘭特期油收報40.96美元，升1.24美元或3.1%。

美滙指數升0.3%
美國5月零售銷售升幅破紀錄，至於鮑威爾慎對經濟言論增加美元作為避險資產吸引力，美滙指數報97.03，升0.3%；歐元兌美元報1.1265；美元兌日圓報107.39。

美國10年期債息報0.75厘。

紐約期金升0.5%
市場仍憂慮新冠疫情爆發第2波，加上鮑威爾利淡言論，以及中印關係轉趨緊張，利好金價表現。紐約期金收報1736.5美元，升9.3美元或0.5%。現貨金於1735美元水平。

責任編輯︰梁浩碩
 

欄名 : 金股滙行情

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