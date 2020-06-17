【美股收市】零售數據報喜 道指高收逾500點連升3天

美國5月零售銷售破紀錄急升17.7%，顯示疫情對美國經濟的打擊逐漸消退，加上有指華府擬推出高達1萬億美元的基建大計，刺激美股三大指數急升，道指早段一度急升逾800點，收復26000點大關，惟聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）慎對經濟言論利淡，遏抑美股升勢幾乎全數抹掉，然而利好因素仍推升大市逾500點收市，延續第三天升勢。

道指早段曾升847點，本港今晨4時，升526點，報26289點，升幅2%；標指升58點，報3124點，升幅1.9%；納指升169點，報9895點，升幅1.7%，即市曾升237點高見9963點，逼近萬關。

大市升勢全面，標指11個板塊全綫上升，油價升帶動能源板塊漲2.8%居前，醫療保健、資訊科技、原材料及非必需消費品股均升逾2%，具防守性的公用股0.5%漲幅居尾。

儲局主席鮑威爾一連兩日到國會就半年度貨幣政策作證，他在預先準備的證辭中明言，美國繼續需要面對「困難及具挑戰」的時期，而大部分經濟的不明朗性，源於疫情的發展路徑及影響，同樣存在不明朗性。

儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）警告疫情產生了通縮的衝擊，長期通脹預期有可能跌破2%目標區間，須優先考慮對通脹預期進定錨定，經濟會面對下行持續時間與下行深度的不確定性，或將需要更多的財政及貨幣政策支持。

美國有望進行大規模基建，工業股向好，卡特彼勒（美︰CAT）一度彈7.1%，飛機製造商波音（美︰BA）亦最多漲9.1%，帶領道指勁升。跟經濟解封相關的股份亦受惠，美國4大航空股全綫向好。

美滙指數尾市靠穩，升0.3%，報97.03；歐元跌0.6%，報1.1259美元；日圓持平，報107.3日圓兌1美元，每百日圓兌7.2221港元；現貨金曾升0.5%或7.9美元，報1,733.07美元。

儲局宣布擴大購買企業債券範圍至個別企業債券，美債價跌息升，10年期債息曾升逾6點，高見0.7826厘，尾市回落至0.743厘。

國際能源署（IEA）指，5月原油供應減少每日近1,200萬桶，支持油價向上。紐約期油和布蘭特期油尾市同漲2.7%，報38.12及40.8美元。