【美股戰報】點止電動車咁簡單　Tesla力谷太陽能屋頂

你以為Tesla只係賣電動車？那你就太看輕真人版Iron Man--Elon Musk。Tesla的產品除了電動車Model S Model 3 Model X Model Y外，其實還有太陽能屋頂和太陽能板，去年Elon Musk便曾說，2019年將會是「太陽能屋頂之年」，不過最新的年報顯示，去年太陽能業務的收入大減2千4百萬美元。

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但似乎Tesla仍然看好此業務，它在年報中表示，最近已和Panasonic合作生產太陽能板，並正在提高於紐約Buffalo工廠的產能。而撇除業務需要，Tesla亦要在Buffalo工廠聘用1460名員工，如果工廠未能達到該目標，便會被紐約州政府罰4千1百萬美元，而現時工廠已聘用1100名員工。

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去年Tesla提供了新的太陽能系統租賃服務及推出新型號的太陽能瓦片，太陽能業務只佔公司收入6%，而且收入不增反降，與收入增長逾倍的電動車成天淵之別。Tesla在此時決定提高提能，不知是否對太陽能屋頂有新看法。