【新股IPO】海吉亞熱度不遜康基醫療　基石投資者具「所投必勝」的眼光

▲ 海吉亞透過直接股權所有或管理權，經營或管理超過10以腫瘤科為核心的醫院。

醫療板塊新股繼續燃起市場氣氛，除了康基醫療 （新上市編號：09997） 外，內地腫瘤醫療集團海吉亞醫療 （新上市編號：06078） 炙手可熱，有9家基石投資者入場支持，當中高瓴資本、奧博、清池多次參與投資醫療股，外界傳有「所投必勝」的眼光，而此前該股已獲得藥明康德 （02359） 投資 。

參考高瓴資本、奧博、清池近期所投的新股以及上市表現：

奧博 中籤率 一手收益 首日變幅 沛嘉醫療 （09996） 9% 10440 68% 康希諾生物 （06185） 100% 2540 58% 康方生物 （09926） 12% 8122 50% 瀚森製藥 （03692） 60% 10480 37% 康寧傑瑞製藥 （09966） 40% 3300 32% 康德萊醫械 （01501） 30% 1240 30% 錦欣生殖 （01951） 65% 1480 9% 康龍化成 （03759） 100% 275 7% 方達控股 （01521） 50% 300 5%

高瓴資本 中籤率 一手收益 首日變幅 沛嘉醫療 （09996） 9% 10440 68% 啟明醫療 （02500） 30% 5025 31% 保利物業 （06049） 100% 2050 29% 建業新生活 （09983） 25% 1310 9% 錦欣生殖 （01951） 65% 1480 9% 方達控股 （01521） 50% 300 5%

清池資本 中籤率 一手收益 首日變幅 康希諾生物 （06185） 100% 2540 58% 諾誠健華 （09969） 25% 860 10% 康龍化成 （03759） 100% 275 7%

海吉亞有9家基石投資者支持， 合共認購1.45億美元（約11.3億港元），當中包括高瓴資本、奧博資本、Tiger Pacific Master Fund LP、南方基金等。

醫院業務為核心業務 住院醫療服務貢獻收入最大

海吉亞已實現盈利，2017年至2019年分別錄得利潤-0.47億元（人民幣，下同）、0.02億元、0.4億元。收入分別為5.96億元、7.66億元、10.86億元。毛利率方面，2017年至2019年分別為28.4%、31.2%、30.4%。

公司主要由營三大業務貢獻，分別為醫院業務、第三方放療業務、醫院託管業務。當中，醫院為核心業務，期間收入逐年提高，依次為77.2%、82.3%、87%。值得留意，醫院業務主要倚賴住院醫療服務盈利，而住院醫療服務在2017年至2019年佔總收入比重逐年上升，分別為52.7%、57.4%、62.6%。

截至上市前，海吉亞透過直接股權所有或管理權，經營或管理超過10以腫瘤科為核心的醫院，且有15家億元合作夥伴就其放療中心提供服務。

此外，就診海吉亞旗下醫院的人數呈上升趨勢，旗下醫院問診人數期內分別為69.14萬、76.08萬、94.66萬。

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責任編輯：陳華