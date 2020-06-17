【新股IPO】海吉亞熱度不遜康基醫療　基石投資者具「所投必勝」的眼光

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日本上月出口急跌逾兩成往美國出口削半 創金融海嘯以來最大跌幅
醫療板塊新股繼續燃起市場氣氛，除了康基醫療 （新上市編號：09997） 外，內地腫瘤醫療集團海吉亞醫療 （新上市編號：06078） 炙手可熱，有9家基石投資者入場支持，當中高瓴資本、奧博、清池多次參與投資醫療股，外界傳有「所投必勝」的眼光，而此前該股已獲得藥明康德 （02359） 投資 。
參考高瓴資本、奧博、清池近期所投的新股以及上市表現：
|奧博
|中籤率
|一手收益
|首日變幅
|沛嘉醫療 （09996）
|9%
|10440
|68%
|康希諾生物 （06185）
|100%
|2540
|58%
|康方生物 （09926）
|12%
|8122
|50%
|瀚森製藥 （03692）
|60%
|10480
|37%
|康寧傑瑞製藥 （09966）
|40%
|3300
|32%
|康德萊醫械 （01501）
|30%
|1240
|30%
|錦欣生殖 （01951）
|65%
|1480
|9%
|康龍化成 （03759）
|100%
|275
|7%
|方達控股 （01521）
|50%
|300
|5%
|高瓴資本
|中籤率
|一手收益
|首日變幅
|沛嘉醫療 （09996）
|9%
|10440
|68%
|啟明醫療 （02500）
|30%
|5025
|31%
|保利物業 （06049）
|100%
|2050
|29%
|建業新生活 （09983）
|25%
|1310
|9%
|錦欣生殖 （01951）
|65%
|1480
|9%
|方達控股 （01521）
|50%
|300
|5%
|清池資本
|中籤率
|一手收益
|首日變幅
|康希諾生物 （06185）
|100%
|2540
|58%
|諾誠健華 （09969）
|25%
|860
|10%
|康龍化成 （03759）
|100%
|275
|7%
海吉亞有9家基石投資者支持， 合共認購1.45億美元（約11.3億港元），當中包括高瓴資本、奧博資本、Tiger Pacific Master Fund LP、南方基金等。
醫院業務為核心業務 住院醫療服務貢獻收入最大
海吉亞已實現盈利，2017年至2019年分別錄得利潤-0.47億元（人民幣，下同）、0.02億元、0.4億元。收入分別為5.96億元、7.66億元、10.86億元。毛利率方面，2017年至2019年分別為28.4%、31.2%、30.4%。
公司主要由營三大業務貢獻，分別為醫院業務、第三方放療業務、醫院託管業務。當中，醫院為核心業務，期間收入逐年提高，依次為77.2%、82.3%、87%。值得留意，醫院業務主要倚賴住院醫療服務盈利，而住院醫療服務在2017年至2019年佔總收入比重逐年上升，分別為52.7%、57.4%、62.6%。
截至上市前，海吉亞透過直接股權所有或管理權，經營或管理超過10以腫瘤科為核心的醫院，且有15家億元合作夥伴就其放療中心提供服務。
此外，就診海吉亞旗下醫院的人數呈上升趨勢，旗下醫院問診人數期內分別為69.14萬、76.08萬、94.66萬。
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責任編輯：陳華