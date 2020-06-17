【疫市營商】包機查詢6月增8成半　一程最低消費要幾多？

▲ Air Charter Service包機起價為5,000英鎊（約48,480港元）。（Air Charter Service Facebook截圖）

新冠肺炎疫情重挫旅遊及其相關行業，航空業的跌幅更尤為嚴峻。國泰航空日前便要由港府出手挽救。不過，不少國家或地區為了市民的安全，時有以包機接走位於疫情大爆發的地區。加上疫情近來似有緩和，旅客研究較安全的旅程、期待夏季能夠旅遊，包機服務愈來愈多人查詢。

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據CNBC報道，私人飛機公司PrivateFly在6月份的首兩週，接獲的查詢較去年同期增長85%。有從事包機服務的Air Partner，其5月份的航班預訂量，更是較去年同月增長超過210%。

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包機服務費用到底如何計算？據了解，包機費用會根據飛行時間、飛行距離和飛機類型而定。據CNBC引述Air Charter Service全球私人飛機總監Andy Christie指，包機起價為5,000英鎊（約48,480港元）。

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雖然包機起價5,000英鎊，但Andy指，成本高達100萬英鎊（約969萬港元）。PrivateFly行政總裁Andy Twidell表示，小型飛機進行一至兩小時的飛行，大約需要花費5,000美元，而使用大型飛機從紐約到倫敦等，長途飛行則有機會約花費130,000美元。Villiers Jets的聯合創始人Edward Reid則指，包機每小時的成本在5,000至10,000美元之間。

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責任編輯：馬意文