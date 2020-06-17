英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享） 環球社會熱點 12:08 2020/06/17 分享： 深受歡迎的英格蘭超級足球聯賽（英超），暫停比賽3個月後，本港時間周四凌晨（英國時間周三傍晚）正式恢復比賽。正如本欄之前所述，金錢考慮是這次復賽的首要原因，可謂百分百的商業決定，但對主辦機構、傳媒、球會、球員及球迷而言，閉門復賽仍是一個「多贏」方案。只是世事豈能完美，哪有方案能夠沒有風險。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） 2020/06/16 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 2020/06/16 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享） 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕（訂戶專享） 美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市（訂戶專享） 2020/06/10 美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享） 今日 【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享） 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 2020/06/16 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） 2020/06/16 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/13 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 英超 足球 停擺 傳染病 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 全球大流行 英國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入