英超復賽不無風險 奈何必須面對現實（訂戶專享）

深受歡迎的英格蘭超級足球聯賽（英超），暫停比賽3個月後，本港時間周四凌晨（英國時間周三傍晚）正式恢復比賽。正如本欄之前所述，金錢考慮是這次復賽的首要原因，可謂百分百的商業決定，但對主辦機構、傳媒、球會、球員及球迷而言，閉門復賽仍是一個「多贏」方案。只是世事豈能完美，哪有方案能夠沒有風險。

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