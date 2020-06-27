英超復賽不無風險 奈何必須面對現實

深受歡迎的英格蘭超級足球聯賽（英超），暫停比賽3個月後，上周正式恢復比賽，利物浦更提早在英超封王，贏得30年來首個頂級聯賽錦標。正如本欄之前所述，金錢考慮是這次復賽的首要原因，可謂百分百的商業決定，但對主辦機構、傳媒、球會、球員及球迷而言，閉門復賽仍是一個「多贏」方案。只是世事豈能完美，哪有方案能夠沒有風險。

▲ 英超本港時間周四復賽

明晨復賽，百分百商業決定

英疫情放緩？每日仍近千宗

黑人染疫風險，高白人2倍

與商業掛勾為現代體育事業的發展大趨勢，沒有觀眾，自然沒有商業價值，不但廣告及贊助收入劇減，早已賣出的電視轉播權費用，也只能按比例發放。

英超賽會直言，若今季賽事就此腰斬，將會損失10億英鎊（約96億港元）；而單是延遲賽季，也要退回3億至4億英鎊（約29億至38億港元）轉播費，主因6月及7月並非個別地區的黃金時段。

不過，英超跟隨德甲、意甲及西甲的復賽步伐，其實頗具爭議。有英超球員直言，雖然球員是一眾持份者中，面對疫情風險最大的一群，卻是最遲才知悉復賽的決定。

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首先，雖然英國的新冠肺炎疫情已經穩定下來，但每日新增確診仍接近千宗，與德國、意大利及西班牙的300宗水平相比，相形見絀。

為了復賽，英超過去數周加緊為球員、教練及工作人員進行新冠肺炎病毒檢測，至今合共進行7輪、累計7487次的檢測，其中14個樣本的結果為陽性。

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惟令人擔心的，是11及12日的最新兩輪檢測，再出現2個陽性結果，涉及2間球會。英超沒有公布涉及哪間球會，而諾域治（Norwich）證實，其中一人是該隊球員，但沒有透露是誰人。

對於檢測出現陽性結果，英超僅要求相關職球員自我隔離7日。這個標準不但少於全球普遍的14日，更沒要求相關緊密接觸人士，以至全隊都要隔離。

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其次，英超是歐洲4大聯賽中，黑人球員比例第二高的國家，僅次於早前宣布賽季腰斬的法甲。惟不同醫學報告及學術研究均發現，BAME（Black， Asian， Minority Ethnic，黑人、亞洲人、少數族裔）死於新冠肺炎的風險遠高於白人。

英國國家統計署（NHS）綜合當地黑人長期以來的健康及財政狀況，加上貧窮人口死亡率較富裕人口高等因素，更指英國非洲裔黑人死於新冠肺炎的機會，較當地白人高1.9倍，為所有種族中最高。

正因上述考慮，不少黑人球員早前拒絕於疫情穩定前參加球隊的整體操練，尤其是身處疫情重災區的倫敦，如車路士（Chelsea）中場干堤（N'Golo Kante）、屈福特（Watford）前鋒甸尼（Troy Deeney）等，而前者直至本周二（16日）才重返大隊操練。

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有體育公關行業專家直言，球會應該給予黑人球員更多支持、體諒及尊重，而非將他們當成普通受薪一族。畢竟球會難以提供絕對安全的工作環境，球員既不可能戴口罩踢足球，更不可能與隊友或對手保持合適社交距離。

以上周率先復賽的英冠、英甲及英乙為例，共有12名球員的最新病毒檢測出現陽性結果，某程度反映復賽存在一定風險。

目前全球已在準備應對第二波疫情的來襲，但正如英超等各大體育賽事一樣，經歷長達3個月的停擺後，大家也明白停擺是治標不治本，遑論全球經濟、社會或生活，似乎已難承受再一次停擺。

與新型冠狀病毒共存，已是你我不能逃避的事實，懶理你是甚麼國籍、甚麼膚色或甚麼行業。如何於疫情下好好生活，並盡量阻止疫情擴大或蔓延，才是更重要的事。

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