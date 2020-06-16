【新股IPO】康基醫療招股火熱　主要業務MISIA到底是什麼？

▲ 康基醫療為中國國內最大的微創外科手術器械及配件（MISIA）平台。

康基醫療 （新上市編號：09997） 首日招股熱爆，孖展額錄得704億元，超購224倍，超過京東 （09618） 及網易 （09999） 。疫情下市場對醫療需求及健康意識提高，作為醫療設備股的康基醫療，完美承接生物科技股熱潮。

康基醫療為中國國內最大的微創外科手術器械及配件（MISIA）平台，包攬設計、開發、製造和銷售一整套MISIA，向婦產科、普外科、泌尿外科和胸外科的醫生及醫院提供一站式定制手術解決方案。

微創外科手術器械及配件（MISIA）是微創外科手術中使用的主要醫療器械，主要產品類型包括一次性套管穿刺器、高分子結紮夾、可吸收結紮夾、一次性電凝鉗、腹腔鏡吻合器、超聲切割止血刀系統一次性刀頭以及重複性套管穿刺器和鉗。

康基醫療毛利率高達8成

據招股書引述灼識諮詢報告指，中國的醫療器械市場規模增長迅速，2015至2019年的年複合增長率達20.7%，至6,642億元人民幣，並預期2024年市場規模將達到人民幣13,919億元。

康基醫療於2018及2019年的收入為2.5億元、3.5億元及5億元，分別按年增逾4成；純利則錄得2.2億元以及3.3億元人民幣，按年增24.6%及46%。

值得留意是，康基醫療的整體毛利率高達8成，主因一次性產品的毛利率極高，去年錄得87%，反映其利撋空間高，而重複性產品的毛利則處於60%的水平。

康基醫療獲7名基石投資者認講

面對人口老齡化等問題，手術需求增加，加上微創外科手術日益盛行，帶動一次性產品的使用需求，行業前景向好，並備受投資者青睞。

據指，康基醫療引入7名基石投資者，共認購1.65億美元（12.87億港元），包括貝萊德、富達投資、高瓴資本以及私募基金OrbiMed等。

康基醫療一手（500股）入場費為7009.93元，集資最多31.3億元，於本周五（19日）截止公開招股，本月29日掛牌。

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編輯：袁諾曦