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【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享）

環球政治 08:08 2020/06/17

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美國總統特朗普宣布將從德國撤走部分駐軍，縱被質疑背棄盟友，但事實恰巧相反，實為「一家便宜兩家着」之舉，為德國總理默克爾打開方便之門，免於看特朗普臉色行事，更放心跟中俄合作。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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