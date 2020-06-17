【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心（訂戶專享） 環球政治 08:08 2020/06/17 分享： 美國總統特朗普宣布將從德國撤走部分駐軍，縱被質疑背棄盟友，但事實恰巧相反，實為「一家便宜兩家着」之舉，為德國總理默克爾打開方便之門，免於看特朗普臉色行事，更放心跟中俄合作。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 特朗普：在北約受傷 撤兵逼德國繳足國防費 2020/06/16 特朗普：在北約受傷 撤兵逼德國繳足國防費 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 2020/06/01 【中美角力分析】德法觀虎鬥 特朗普改向「它」招手……（訂戶專享） 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 2020/05/25 【歐美關係分析】逢Trump必反太過火 德國急轉彎（訂戶專享） 【中美角力】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額 2020/05/30 【中美角力】歐盟待價而沽 勢必焦頭爛額 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒 2020/05/16 歐盟抗疫隱形 談何跟中美爭鋒 最新專欄文章 更多 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 2020/06/16 【北韓局勢分析】金正恩胞妹突然兇狠 變臉戰狼有玄機（訂戶專享） 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） 2020/06/16 【美國示威分析】種族歧視加劇 特朗普有份造成（訂戶專享） Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/13 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享） 2020/06/13 【美國示威分析】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛（訂戶專享） 默克爾 特朗普 美軍 北約 外交 國防 德國 美國 俄羅斯 中國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入