【歐美關係分析】特朗普撤駐軍 默克爾更開心

美國總統特朗普宣布將從德國撤走部分駐軍，縱被質疑背棄盟友，但事實恰巧相反，實為「一家便宜兩家着」之舉，為德國總理默克爾打開方便之門，免於看特朗普臉色行事，更放心跟中俄合作。

特朗普減駐軍，回應德國防開支低

依重俄羅斯能源，德不似視之為敵

減少靠美國，拒絕反中要求更有力

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特朗普決定從德國撤走2.5萬名駐軍，以回應德國一直拒絕履行對北約（NATO）的承諾，把國防開支增加至國內生產總值（GDP）2%的水平。這意味，駐留德國的美軍人數將從目前的5.2萬人，銳減約一半。

可以預期，德國將批評特朗普的舉動。但實際上，這對德國來說，也未必是壞事。

德國雖被視為西方陣營一員，但實質游走於中美俄三個超級大國之間，尋求成為歐洲的一方大國。但當特朗普上台後，其外交不留情面的做法，往往令德國動輒得咎、被罵得灰頭土臉，雙方矛盾不斷。

美軍在德國留駐，大體在二戰後開始，目的在應對前蘇聯和如今俄羅斯的威脅。而不計算俄羅斯的歐洲大陸，德國正好位於歐洲中心地帶，具戰略地利，加上德國是二戰戰敗國，美軍遂在德派駐最多人員，連美軍歐洲司令部也設於德國，以收震懾抵禦之效。

前蘇聯倒台至今近30年，美軍還有否駐留德國的需要？西方陣營普遍主張仍有需要，因為俄羅斯威脅仍在，特別是吞併克里米亞之後。

然而，這種說法愈來愈站不住腳，因為對德國而言，俄羅斯似乎已經不成威脅，否則也沒有理由在國防開支方面節省，更不會出現特朗普作出批評的口實。

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▲ 特朗普上台後，屢次直接批評德國痛處，令雙方矛盾不斷。

更甚者，德俄近年愈走愈近，合力發展北溪天然氣輸送管項目，繞過烏克蘭，德國直接從俄羅斯引進天然氣。項目無疑讓人摸不着頭腦，德國的能源供應竟是選擇依靠「敵人」俄羅斯，道理上很難說得過去。

特朗普也對此質疑，並建議改由美國供應液態天然氣。即使建議有做生意成分，但從盟國引入能源供應，理應較敵人來得可靠。德國卻一於少理，照推北溪項目。這樣反映，德俄的敵對關係其實不如表面的緊張。

相比俄羅斯，美國如今更重視圍堵中國，包括封殺華為、反對港區國安法等，並大舉號召盟友靠邊站。然而，德國顯然不欲靠邊，或是不希望站到美國一方，已經多次拒絕表態跟隨美國。

德國的顧慮其實可以理解，該國重視的汽車業在中國有龐大利益，在當前環球經濟面臨衰退的局勢下，豈可隨便放棄。

反觀德美之間摩擦日增，先有奧巴馬政府大舉竊聽默克爾電話，再有特朗普屢屢公開炮轟德國佔美國便宜，加之特朗普右翼的美國優先主張牴觸德國主流的左翼價值觀，雙方漸行漸遠似是無可避免。

如今特朗普下令撤走駐軍，德國對美國的依賴勢將大減，意味特朗普口中的便宜也隨之減少，默克爾相應地也不用顧忌特朗普和美國的臉色行事，走上自主道路，放心跟中俄合作。

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▲ 德國減少依賴美國，默克爾可更安心跟中國合作。圖右為中國總理李克強。

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