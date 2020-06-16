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【新盤步署】會德豐今天表決私有化　旗下茶果嶺新盤KOKO HILLS緊接登場

股樓投資 20:48 2020/06/16

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百年英資洋行會德豐（00020）於今天﹙16日﹚進行舉行股東會，表決由大股東提出的私有化計劃。集團大股東吳光正於今年2月宣佈私有化會德豐，每股作價為1股九龍倉（00004）、1股九倉置業（01997）及12元現金，相當於每股作價71.9元提私有化，較停牌前報47.25元溢價52.2%。據悉若表決通過，會德豐每一股可獲派發九倉及九置各一股，並獲得支付現金12港元。公司並於7月27日除牌。

成立於1857年的會德豐，是本港四大英資洋行之一，跟和黃、怡和及太古齊名，高峯時期在本港及新加坡控有多間上市公司。集團旗下設有多間附屬公司，包括九龍倉集團、九龍倉置業地產投資及會德豐地產。其中以會德豐地產為集團旗艦物業發展企業，近年會德豐地產在香港發展多個大型住項目，也深受市場歡迎。於今年初推出的將軍澳日出康城OCEAN MARINI成市場焦點，該盤已累積售出逾350伙。

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繼OCEAN MARINI後，集團緊接推出藍田茶果嶺KOKO HILLS項目，該盤正待批預售樓花同意書，有望於今年第3季推出。會德豐於周二舉行特別股東大會表決私有化後，會德豐地產隨即於周三（17日）舉行記者會，公布該項目最新銷售部署，並由會德豐地產常務董事黃光耀、會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘及會德豐地產市務助理總經理陳惠慈親自主持。

位於藍田茜發道的KOKO HILLS第一期提供413個單位，正待批預售樓花同意書。項目前身為茶果嶺高嶺土礦場的其中一部分位，位處茜發道的小山坡上，可遠望觀塘工商區，及遠望啟德郵輪碼頭，並可享永久維港海景。發展商稱，由項目步行約4分鐘即達港鐵藍田站。該地皮於2016年由會德豐以63.88億元投得，樓面呎價約7,729元。

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項目第一期KOKO HILLS提供1至4房單位，實用面積介乎300餘至約1,300平方呎，將以2房及3房戶作主打，項目最快在2022年9月入伙，屬於28個月的遠期樓花。會德豐地產常務董事黃光耀曾透露，項目將以市價推出，價錢將參考何文田半山、同區及港島東一二手成交價。


 

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撰文 : 陳詠妍

KOKO HILLS 藍田 會德豐（00020） 發展商

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